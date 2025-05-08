Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов Mere

Санкции были введены по требованию Государственной налоговой администрации Польши, которая заявила, что компания имеет финансовые средства и экономические ресурсы, которые косвенно поддерживают российскую агрессию в Украине, и санкции против нее сократят поступления в российский бюджет, которые используются для финансирования агрессии против Украины.
Включение в санкционный список Польши означает, что на финансовые активы и экономические ресурсы юридического или физического лица налагается арест, оно исключается из процедур государственных закупок и конкурсов, а физическим лицам, если они являются иностранными гражданами, запрещается въезд в Польшу.
В Польше работало десять магазинов Mere, но все они закрылись в 2022 году.
В 2024 году компания Torgservis PL открыла в Польше два магазина под названием MyPrice – один из них еще работает, а второй уже закрыт. Недавно компания открыла магазин в Варшаве под брендом Moja cena, сообщает портал Wirtualna Polska.
В России братья Шнайдеры владеют сетью магазинов низких цен „Светофор“, которая насчитывает около 2000 торговых точек.
В Латвии магазины Mere появились в марте 2021 года, а управляет ими ООО Latprodukti. По данным Firmas.lv, в настоящее время в Латвии имеется 11 магазинов Mere. В 2023 году оборот Latprodukti составил 20,637 млн евро, что на 88,9 проц. больше 2022 года, а прибыль выросла в несколько раз до 748,6 тыс. евро.
Магазины Mere работают также в Литве. Ранее новостной портал DELFI сообщал, что в конце января 2025 года правоохранительные органы Литвы начали расследование по факту торговли потенциально контрафактными товарами. Портал пишет, что обвинения предъявлены восьми лицам, а в магазинах Mere проведены обыски.
На сайте Mere указана информация о том, что такие магазины работают в Литве с 2019 года, и их 26. Однако информации о новых магазинах не приводится, тогда как литовская полиция сообщала, что обыски были проведены в 29 магазинах.