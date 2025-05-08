Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов Mere

В Польше работало десять магазинов Mere, но все они закрылись в 2022 году.

Включение в санкционный список Польши означает, что на финансовые активы и экономические ресурсы юридического или физического лица налагается арест, оно исключается из процедур государственных закупок и конкурсов, а физическим лицам, если они являются иностранными гражданами, запрещается въезд в Польшу.

Санкции были введены по требованию Государственной налоговой администрации Польши, которая заявила, что компания имеет финансовые средства и экономические ресурсы, которые косвенно поддерживают российскую агрессию в Украине, и санкции против нее сократят поступления в российский бюджет, которые используются для финансирования агрессии против Украины.

В 2024 году компания Torgservis PL открыла в Польше два магазина под названием MyPrice – один из них еще работает, а второй уже закрыт. Недавно компания открыла магазин в Варшаве под брендом Moja cena, сообщает портал Wirtualna Polska.

В России братья Шнайдеры владеют сетью магазинов низких цен „Светофор“, которая насчитывает около 2000 торговых точек.

В Латвии магазины Mere появились в марте 2021 года, а управляет ими ООО Latprodukti. По данным Firmas.lv, в настоящее время в Латвии имеется 11 магазинов Mere. В 2023 году оборот Latprodukti составил 20,637 млн евро, что на 88,9 проц. больше 2022 года, а прибыль выросла в несколько раз до 748,6 тыс. евро.