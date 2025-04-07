Польша поделилась планами нового железнодорожного маршрута из Вильнюса

„Сохранится нынешний вариант с пересадкой на границе, в Моцкаве“, – говорилось в сообщении. Напомним, что регулярное железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Варшавой действует с 2022 года.



В свою очередь "Литовские железные дороги" поделились комментарием к этой информации, уточнив, что речь пока идет о рассмотрении и анализе таких планов перевозчиками обеих стран: „Напоминаем, что LTG Link вместе с польским перевозчиком PKP Intercity организовали рейсы по маршруту Вильнюс-Варшава в 2022 году. Оба перевозчика видят возможности и смысл в дальнейшем активном сотрудничестве, с целью наилучшего сообщения между столицами обеих стран. Перевозчики обеих стран работают в этом направлении. В Польше сообщили, что ищут возможность расширения маршрута – проводят анализ потока пассажиров, оценивают потребности и технические возможности. Ведутся дискуссии и между министерствами, курирующими сообщение в обеих странах“.



Новое направление поезда – стало бы хорошей новостью для жителей Литвы, которые хотят добраться на поезде в более удаленные города. Чтобы добраться на поезде в Германию, подойдет как раз поезд в Шецин. В Берлин из Шецина каждый день идут 5 поездов.