Польша поделилась планами нового железнодорожного маршрута из Вильнюса

Поляки ранее сообщили, что поезда будут курсировать каждый день, все еще требуется пересадка, однако один из поездов будет ездить через еще один город, написал портал madeinvilnius.lt.
Один из поездов может курсировать из Вильнюса через Варшаву в Познань, а затем в Щецин или Зелена-Гура, поделилась планами польская компания Polskie Koleje Państwowe (PKP).
„Сохранится нынешний вариант с пересадкой на границе, в Моцкаве“, – говорилось в сообщении. Напомним, что регулярное железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Варшавой действует с 2022 года.
В свою очередь "Литовские железные дороги" поделились комментарием к этой информации, уточнив, что речь пока идет о рассмотрении и анализе таких планов перевозчиками обеих стран: „Напоминаем, что LTG Link вместе с польским перевозчиком PKP Intercity организовали рейсы по маршруту Вильнюс-Варшава в 2022 году. Оба перевозчика видят возможности и смысл в дальнейшем активном сотрудничестве, с целью наилучшего сообщения между столицами обеих стран. Перевозчики обеих стран работают в этом направлении. В Польше сообщили, что ищут возможность расширения маршрута – проводят анализ потока пассажиров, оценивают потребности и технические возможности. Ведутся дискуссии и между министерствами, курирующими сообщение в обеих странах“.
Новое направление поезда – стало бы хорошей новостью для жителей Литвы, которые хотят добраться на поезде в более удаленные города. Чтобы добраться на поезде в Германию, подойдет как раз поезд в Шецин. В Берлин из Шецина каждый день идут 5 поездов.
Планируется, что после строительства Rail Baltica ездить в Польшу на поездах можно будет без пересадки.
Схема здесь.