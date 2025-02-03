Полмиллиона потребителей в этом году должны выбрать независимого поставщика электричества

Представитель компании Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас отметил, что третий этап либерализации рынка электроэнергии завершит перемены. Процесс длился почти 6 лет. Цель новой системы - гарантия выбора частного поставщика, который предложит наименьшую цену на услуги и наиболее гибкие условия.

„Либерализация рынка электроэнергии дала потребителям возможность не только свободно выбирать поставщика электричества, но и приспособить план поставок с учетом индивидуальных потребностей. Потребители сейчас могут сравнивать предложения поставщиков, менять их или планы в любой момент без дополнительной платы“, – сказал Каваляускас.