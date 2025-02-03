2025.02.03 14:38

Полмиллиона потребителей в этом году должны выбрать независимого поставщика электричества

 
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Elektros skaitikliai
Elektros skaitikliai
ФОТО: Marius Morkevičius | ELTA / Marius Morkevičius

2025 год - год третьего этапа либерализации электроэнергии. До 18 декабря еще 0,5 млн. жителей должны выбрать частного поставщика услуги. Эти люди используют не больше 1000 кВт/ч в год.

Представитель компании Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас отметил, что третий этап либерализации рынка электроэнергии завершит перемены. Процесс длился почти 6 лет. Цель новой системы - гарантия выбора частного поставщика, который предложит наименьшую цену на услуги и наиболее гибкие условия.

„Либерализация рынка электроэнергии дала потребителям возможность не только свободно выбирать поставщика электричества, но и приспособить план поставок с учетом индивидуальных потребностей. Потребители сейчас могут сравнивать предложения поставщиков, менять их или планы в любой момент без дополнительной платы“, – сказал Каваляускас.

Он напоминает, что если жители не выберут поставщика до 1 января 2026 г, ESO гарантирует им поставки еще в течение 6 месяцев.

По словам Каваляускаса, жители могут ознакомится с действующими предложениями поставщиков на сайте Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) здесь.

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