Политик призываeт провести расследование в связи с массовыми поломками на железной дороге

"Похоже, пытаются экономить за счет безопасности пассажиров, массово увольняя работников, а в итоге такие решения приводят не только к неудобствам, но и к опасности для жизни и здоровья пассажиров.

"Пассажиры сталкиваются с серьезными неудобствами, несут убытки, все чаще свидетельствуют о том, что не получают ясную информацию от администрации "ЛЖД", несмотря на то, что в законе установлен определенный порядок действий в случае подобных инцидентов", – сказал Сабутис.

Депутат обратил внимание на то, что в прессе часто появляется информация о выходящих из строя и опаздывающих поездах.

Он подчеркнул, что " ЛЖД " должны руководствоваться интересами общества, а не только личной выгодой.

"Мы прзываем премьер-министра Ингриду Шимоните и министра транспорта Марюса Скуодиса оценить имеющиеся факты, чтобы выяснить соответствует ли состояние поездов и инфраструктуры АО "Литовских железных дорог" требованиям безопасной перевозки пассажиров", – сказал Сабутис.

Бывает так, что интересы экономической выгоды ставят выше обязательства обеспечить безопасность пассажиров", – сказал соцдем.

Он напомнил об инцидентах последнего времени: из-за поломки поезда ехавшие из Вильнюса в Клайпеду пассажиры попали туда почти через 12 часов, только под утро.

"Идущие друг за другом инциденты свидетельствуют о том, что нужно привести в порядок парк поездов. Мы видим, что чаще всего выходят из строя неновые пассажирские поезда, которые возят старые тепловозы, но и они не выдерживают нагрузку.

Беспокойство вызывает и частая замена составов, когда вместо низкопольных поездов, приходят старые, доставляющие неудобства людям с ограниченной способностью передвижения. Замена состава в последнюю минуту для таких людей может означать окончание поездки", – сказал Сабутис.

Он подозревает, что общество получает не всю информацию об инцидентах.