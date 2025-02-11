Поездка из столицы в Варену отняла массу времени: новый поезд на это маршруте ездит нечасто

С редакцией Delfi связалась Айсте, которая рассказала, что часто ездит на поездах, особенно часто выбирает маршрут Варена-Вильнюс-Варена. Из столицы в Варену она ехала в минувшую пятницу, в 16.34 ч.

„Машинист промчался мимо остановки, потом дал задний ход. Это было необычно, показалось, что что-то не так. Но с кем не бывает? Однако после этого поезд так и не смог тронуться с места. На улице было холодно, связи в этом месте не было. Как сообщить близким, которые ждали в Варене, что мы вовремя не приедем?“, – писала Айсте.