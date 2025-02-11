2025.02.11 07:00

Поездка из столицы в Варену отняла массу времени: новый поезд на это маршруте ездит нечасто

 
LTG Link сожалеет
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Пассажиры, ехавшие в пятницу вечером из Вильнюса в Варену на поезде, столкнулись с проблемой. Читатель Delfi рассказала, что поезд сломался, пассажирам пришлось несколько часов ждать помощи. Читатель подняла вопрос возраста поездов. Компания LTG Link сожалеет о неудобствах, с которыми столкнулась читатель и обещает, что старых поездов на этом маршруте не останется.

С редакцией Delfi связалась Айсте, которая рассказала, что часто ездит на поездах, особенно часто выбирает маршрут Варена-Вильнюс-Варена. Из столицы в Варену она ехала в минувшую пятницу, в 16.34 ч.

„Я порадовалась тому, что поезд стоял уже в 16 ч., села на любимое место и ждала поездки. Когда поезд отправился в путь, контролер проверила билеты, пожелала хорошего пути“, – рассказала Айсте.

Однако через час поезд остановился в Клепочай.

„Машинист промчался мимо остановки, потом дал задний ход. Это было необычно, показалось, что что-то не так. Но с кем не бывает? Однако после этого поезд так и не смог тронуться с места. На улице было холодно, связи в этом месте не было. Как сообщить близким, которые ждали в Варене, что мы вовремя не приедем?“, – писала Айсте.

Поскольку двери вагонов были открыты, тепло из них стало выходить, было холодно и в вагонах.

„Машинист обещал, что помощь получим через 20 минут, но ждать пришлось два часа. Нас прицепили к подъехавшему поезду, которые довез нас до Валькининкай. Но все заняло слишком много времени.

Lietuvos geležinkeliai

В поезде, который пришел нам на помощь, были люди, которые ехали в Вильнюс. После того как нас увезли, их забрал автобус“, – рассказала Айсте.

По ее словам, поломки поездов случаются часто – был один раз, когда уехать из Варены не получилось.

„На нашем маршруте ходят, наверное, самые старые поезда. Люди, которые ездят в Каунаса, таких в глаза не видели. Быть может, пора отказаться от старых поездов? Они неудобны ни зимой, ни летом, новый поезд на этом маршруте встречается редко“, – сказала женщина.

Пресс-секретарь LTG Link Ольга Малашкявичене сожалела, что пассажиры столкнулись с такой ситуацией.

„Команда специалистов пыталась оперативно решить вопрос и продолжить путь, но потом все же решили обратиться за помощью к машинисту другого поезда, который доставил состав в Валкининкай. Из Валькининкай в Варену пассажиры ехали на другом поезде“, – сказала представитель компании.

Vilniaus geležinkelio stotis

По ее словам, поезд остановился в лесистом месте, автобус туда подъехать не мог, поэтому оттуда нельзя было забрать пассажиров.

„Приносим всем пассажирам извинения в связи с создавшейся ситуацией, просим всех обращаться за компенсацией по эл. почте kompensacija@ltglink.lt, для ее получения надо предъявить билет на поезд“, – сказала Малашкявичене, заметив, что на этом маршруте опоздания поездов фиксируются редко. Например, в 2024 г. было всего два опоздания.

Она сказала, что в этом году начнется тестирование новых поездов, которые пополнят парк в 2026 г.

„Для Литвы производят новые современные поезда, их будет 15.

Тогда заменят поезда, которые сейчас курсируют между Вильнюсом и Вареной. Новые поезда с 2026 года будут курсировать на самых популярных маршрутах: Вильнюс–Клайпеда, Вильнюс–Варена–Марцинконис и Каунас–Шяуляй“, – сказала представитель LTG Link.

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