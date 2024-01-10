Поезда в Ригу пользуются популярностью: билеты на выходные раскупают мгновенно

"За чуть более чем две недели на поезд Вильнюс-Рига было продано больше 5100 билетов. Этот маршрут в первую очередь обеспечит новую возможность устойчивого сообщения между находящимися рядом столицами – международное сообщение выбрало большинство пассажиров поезда (4300 билетов)", – сказала представитель компании.

"На этом поезде пассажиры едут в основном из Вильнюса в Ригу (60%), из Шяуляй в Ригу (21%) и из Кайшядориса в Ригу (9%)", – сказала Дзикарайте-Мисюне.

Компания рада, что этим маршрутом пользуются и жители Йонишкиса, которые ездят в Вильнюс и в Ригу. По словам Дзикарайте-Мисюне, больше всего пассажиров бывает в выходные дни, а заполненность поезда на первой неделе составляла 71%.

"Вильнюсцы чаще всего едут в Ригу с двумя ночевками, а жители Кайшядориса и Шяуляй – с одной", – сказала представитель компании.

Напомним, что первый поезд в Ригу из Вильнюса вышел 27 декабря 2023 года. Поездка длится 4.15 ч.