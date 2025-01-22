2025.01.22 13:01

Поезда LTG Link в прошлом году перевезли более 5,5 млн пассажиров

 
ru.DELFI.lt
ELTA
LTG grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ traukiniai
LTG grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ traukiniai
ФОТО: LTG nuotr.

По предварительным данным, железнодорожный перевозчик LTG Link, входящий в группу Литовских железных дорог, в прошлом году перевез по железной дороге более 5,5 млн пассажиров, из них 5 млн пассажиров путешествовали на поезде по Литве – это на 330 тыс. больше, чем в 2023 году, сообщили в компании.

Пассажиропоток на самом популярном маршруте страны – ВильнюсКаунас – в прошлом году составил 1,9 млн человек, что на 9 проц. больше, чем в позапрошлый год. На фоне продолжающихся работ по электрификации стратегически важной для страны железнодорожной линии Вильнюс–Клайпеда в 2024 году между столицей и побережьем на поезде проехало более 0,7 млн пассажиров, что 3 проц. больше, чем в 2023 году.

„Поездки на поезде по Литве стремительно набирают популярность, а пассажиропоток после пандемии стабильно растет, превзойдя по количеству пассажиров поездов успешный 2019 год. (...) Очень приятно, что большинство пассажиров поездов оценивают поездки исключительно положительно – средняя оценка пассажиров по 20 различным аспектам составляет 9,1 балла из 10“, – говорит руководитель LTG Link Кристина Мейде в пресс-релизе.

По данным компании, в прошлом году значительно вырос пассажиропоток на маршрутах Вильнюс–Шяуляй, Радвилишкис–Шяуляй–Каунас, Вильнюс–Яшюнай, Каунас–Мариямполе и Вильнюс–Тракай. Пассажиропотоки на этих маршрутах соответственно выросли на 46 проц., 39 проц., 21 проц., 16 проц. и 11 проц.

В 2024 году не утратило своей популярности и устойчивое железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Варшавой, а также Краковом – международным совместным маршрутом воспользовалось более 40 тыс. пассажиров, что на 2 тыс. человек больше, чем в 2023 году.

Между тем, маршрутом Вильнюс–Рига, предлагаемым свыше года, в прошлом году воспользовалось более 63 тыс. человек.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии