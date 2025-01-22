Поезда LTG Link в прошлом году перевезли более 5,5 млн пассажиров

Пассажиропоток на самом популярном маршруте страны – Вильнюс–Каунас – в прошлом году составил 1,9 млн человек, что на 9 проц. больше, чем в позапрошлый год. На фоне продолжающихся работ по электрификации стратегически важной для страны железнодорожной линии Вильнюс–Клайпеда в 2024 году между столицей и побережьем на поезде проехало более 0,7 млн пассажиров, что 3 проц. больше, чем в 2023 году.
„Поездки на поезде по Литве стремительно набирают популярность, а пассажиропоток после пандемии стабильно растет, превзойдя по количеству пассажиров поездов успешный 2019 год. (...) Очень приятно, что большинство пассажиров поездов оценивают поездки исключительно положительно – средняя оценка пассажиров по 20 различным аспектам составляет 9,1 балла из 10“, – говорит руководитель LTG Link Кристина Мейде в пресс-релизе.
По данным компании, в прошлом году значительно вырос пассажиропоток на маршрутах Вильнюс–Шяуляй, Радвилишкис–Шяуляй–Каунас, Вильнюс–Яшюнай, Каунас–Мариямполе и Вильнюс–Тракай. Пассажиропотоки на этих маршрутах соответственно выросли на 46 проц., 39 проц., 21 проц., 16 проц. и 11 проц.
В 2024 году не утратило своей популярности и устойчивое железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Варшавой, а также Краковом – международным совместным маршрутом воспользовалось более 40 тыс. пассажиров, что на 2 тыс. человек больше, чем в 2023 году.
Между тем, маршрутом Вильнюс–Рига, предлагаемым свыше года, в прошлом году воспользовалось более 63 тыс. человек.