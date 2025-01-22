Поезда LTG Link в прошлом году перевезли более 5,5 млн пассажиров

Пассажиропоток на самом популярном маршруте страны – Вильнюс–Каунас – в прошлом году составил 1,9 млн человек, что на 9 проц. больше, чем в позапрошлый год. На фоне продолжающихся работ по электрификации стратегически важной для страны железнодорожной линии Вильнюс–Клайпеда в 2024 году между столицей и побережьем на поезде проехало более 0,7 млн пассажиров, что 3 проц. больше, чем в 2023 году.