Поезд Вильнюс-Таллинн скоро станет реальностью: сколько будет длиться поездка

Пересадка сейчас занимает всего 20 минут, однако поездка из Таллинна в Вильнюс сейчас занимает 10 часов 3 минуты, а из Тарту – 8 часов и 34 минуты.

„На маршруте Таллинн–Тарту–Рига–Вильнюс будет две пересадки. Сначала билеты можно будет купить только по интернету или в поезде, но уже сейчас создают общую систему продажи билетов“, – сказал глава эстонского оператора пассажирских поездов Elron Лаури Бетлем.

По словам Бетлема, сейчас проводят подготовительные работы для запуска нового маршрута.

Ранее пассажирская компании LTG Link сообщала, что приближается день, когда сообщение между столицами трех стран Балтии станет реальностью.