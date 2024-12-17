2024.12.17 12:06

Поезд Вильнюс-Таллинн скоро станет реальностью: сколько будет длиться поездка

 
Elta
ru.DELFI.lt
„LTG Link“ traukinys
„LTG Link“ traukinys
ФОТО: LTG Link nuotr.

Планируется согласовать расписание пассажирских поездов в Таллинне, Риге и Вильнюсе и с 6 января 2025 года пустить поезд, который соединит столицы трех Балтийских стран, пишет портал Delfi.ee. Согласно подсчетам, поездка займет 10 часов.

Пересадка сейчас занимает всего 20 минут, однако поездка из Таллинна в Вильнюс сейчас занимает 10 часов 3 минуты, а из Тарту – 8 часов и 34 минуты.

„На маршруте Таллинн–Тарту–Рига–Вильнюс будет две пересадки. Сначала билеты можно будет купить только по интернету или в поезде, но уже сейчас создают общую систему продажи билетов“, – сказал глава эстонского оператора пассажирских поездов Elron Лаури Бетлем.

Skelbiamas traukinio Talinas-Vilnius tvarkaraštis

По словам Бетлема, сейчас проводят подготовительные работы для запуска нового маршрута.

Ранее пассажирская компании LTG Link сообщала, что приближается день, когда сообщение между столицами трех стран Балтии станет реальностью.

Žemėlapis: kelionė traukiniu per Baltijos šalių sostines

С 15 декабря стартовал поезд Vivi Рига–Валга, расписание которого подогнано под прибытие поезда LTG Link Вильнюс–Рига в Ригу. Также из Валги в Ригу поезд приходит перед отбытием поезда из Риги в Вильнюс. На пересадку у пассажиров есть 20 минут.

Следующий этап - с 6 января 2025 года к прибытию поезда Vivi Рига-Валга подгонят маршрут компании Elron Таллинн–Валга–Таллинн.

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