Поезд из Вильнюса в Ригу может быть запущен уже 27 декабря

"Наше видение ясно – мы хотим развивать решения, способствующие устойчивой мобильности, в том числе и железнодорожное сообщение между столицами Литвы и Латвии, и мы надеемся, что этот новый маршрут привлечет внимание общественности. Поскольку LTG Link также соединяет Вильнюс и Варшаву, путешественники из Риги смогут легко добраться на поезде до других европейских столиц. Кроме того, этот международный маршрут позволит деловым людям Балтии легко и безопасно путешествовать в командировках, максимально используя время в пути", – говорит Гедиминас Шечкус, исполняющий обязанности руководителя LTG Link.

По его словам, LTG Link сможет обеспечить всем клиентам комфортное и устойчивое путешествие без пересадок, а поезд будет адаптирован к людям с индивидуальными потребностями. Ожидается, что по времени поездки поезд сможет конкурировать с автомобилем. Кроме того, люди, путешествующие на поезде, смогут наслаждаться комфортом, концентрироваться на себе или своей работе, не тратить время в пробках и беречь окружающую среду во время каждой поездки.