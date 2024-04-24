Подсчитано, сколько в Литве зарабатывают руководители – суммы впечатляют

"В 2022 г. меньше всего зарабатывали неквалифицированные работники – 1023,3 евро, а также работники сферы услуг и продавцы – 1233 евро. Их зарплата брутто была соответственно на 44 и 32,5% меньше средней по стране", – сообщает агенство. Известно также, что зарплата женщин была меньше, чем мужчин во всех основных группах.
Женщины-руководители получали на 6,8% меньше, чем мужчины, а специалисты – на 22,3% меньше, чем мужчины той же специальности. В группе неквалифицированных работников женщины зарабатывают на 11,1% меньше, чем мужчины.
Сообщалось, что самые большие зарплаты получают работники с высшим образованием, а в 2022 г. таких было 48,1% от всех работников и в среднем они зарабатывали 2328,7 евро, или на 27,4% больше средней зарплаты в Литве, и в 1,8 раза больше чем люди с начальным или средним образованием.
Самые большие зарплаты были у работников в группе 30–39 лет. Их средняя зарплата брутто (2083 евро) была на 14% больше средней зарплаты по стране. Самые высокие зарплаты фиксировались у руководителей в секторах финансов и страхования.
"Больше всего зарабатывали главы в секторах финансов, страхования, ИТ и связи – соответственно 5379,6 и 5256,2 евро. Специалисты больше всего зарабатывали в сфере ИТ и связи (3553,5 евро), финансов и страхования (3182,7 евро) и в сфере здравоохранения и социальной деятельности (2576,4 евро)", – сообщает ГАД.