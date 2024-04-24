Подсчитано, сколько в Литве зарабатывают руководители – суммы впечатляют

"В 2022 г. меньше всего зарабатывали неквалифицированные работники – 1023,3 евро, а также работники сферы услуг и продавцы – 1233 евро. Их зарплата брутто была соответственно на 44 и 32,5% меньше средней по стране", – сообщает агенство. Известно также, что зарплата женщин была меньше, чем мужчин во всех основных группах.

Женщины-руководители получали на 6,8% меньше, чем мужчины, а специалисты – на 22,3% меньше, чем мужчины той же специальности. В группе неквалифицированных работников женщины зарабатывают на 11,1% меньше, чем мужчины.