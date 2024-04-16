Подписан протокол о намерениях: когда Rheinmetall построит завод в Литве?

В настоящее время содержание протокола не разглашается.

"Соглашение по протоколам о намерениях носит конфиденциальный характер, поскольку некоторые элементы затрагивают как коммерческую тайну, так и тайны в сфере национальной безопасности Литвы", - сказала А. Армонайте.

Как сказала премьер-министр Ингрида Шимоните, хотя этот документ и демонстрирует решимость, потребуется большая работа, прежде чем завод Rheinmetall начнет работу в Литве.

"Сегодня мы можем отметить промежуточную остановку – подписание. После этого работа будет продолжаться очень интенсивно, пока мы не сможем приветствовать размещение производства этой компании в Литве", - сказала И. Шимоните.

"Я не сомневаюсь, что темпы работы не замедлятся, мы продолжим работать до тех пор, пока не решим оставшиеся задачи", - добавила она.