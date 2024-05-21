Под Паневежисом строится электрозаправочная станция стоимостью 2 млн евро

По данным Паневежского муниципалитета, проект по строительству электрозаправочной станции будет реализован в несколько этапов. На первом этапе планируется установить 5 электрозаправок мощностью 200 кВт с двумя зарядными устройствами, а летом следующего года – еще пять электрозаправок мощностью 400 кВт с двумя зарядными устройствами.

На следующем этапе будут установлены еще 20 мощных электрозаправок и несколько зарядных точек для тяжелого транспорта и автобусов. На территории элекрозаправочной станции также будет построено и здание площадью более 300 кв. м., в котором разместятся кафе, места отдыха и рабочие места.