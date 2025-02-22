Почти 6000 жителей еще не заплатили налоги: долг составляет около 2 млн. евро

„Самая небольшая сумма налога – 0,02 евро, а крупная – 26 700 евро, в среднем жители платят по 4000 евро“, – сказала Гедминене.

По данным Гедминене, декларацию заполнили 34 200 человек. Они должны были заплатить 13,9 млн. евро.

Налог на недвижимость жители должны были заплатить до 16 декабря 2024 года.

Льготы распространяются на семьи, в которых трое и больше детей до 18 лет или есть ребенок инвалид, нуждающийся в постоянном уходе.

Представитель ГНИ Инга Гедминене сказала, что жители платят налоги за жилье, дачи, гаражи, фермы и другие здания и помещения, если общая стоимость всего имущества составляет больше 150 000 евро или 200 000 евро (в случае, когда действуют льготы).

По предварительным данным ГНИ, декларации еще должны заполнить 5600 человек, они должны заплатить 1,8 млн. евро.

„Подчеркиваем, что это предварительные данные, они могут меняться, например, жители могут представить документы о льготах или указать, что они не обязаны платить налог“, – сказала Гедминене.

Если жители вовремя не заплатили налог, им придется платить пеню в размере 0,027% евро от суммы в день. Если гражданин сталкивается с финансовыми трудностями, а его долг превышает 125 евро, он может обратиться в ГНИ и попросить выплатить налог частями.