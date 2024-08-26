По улицам столицы Литвы уже курсируют 20 новых троллейбусов

„Обновление троллейбусного парка – один из наших приоритетов. В ближайшее время будет объявлено о закупке еще 73 новых троллейбусов, поэтому планируется, что к концу 2026 года управляемый нами парк троллейбусов будет полностью обновлен“, - цитируется в сообщении директор компании Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт) Игнас Дягутис.

Предусматривается, что новые троллейбусы будут предназначены для маршрутов с наибольшим пассажиропотоком, на которых совершается более 10% всех поездок общественного транспорта.

Планируется, что до конца марта следующего года троллейбусный парк пополнится еще 71 транспортным средством.