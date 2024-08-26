2024.08.26 10:50

По улицам столицы Литвы уже курсируют 20 новых троллейбусов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Nauji troleibusai Vilniuje
Nauji troleibusai Vilniuje
ФОТО: Savivaldybės nuotr.

Поскольку троллейбусный парк столицы постепенно обновляется, в ближайшее время планируется закупить еще 73 новых троллейбуса.

„Обновление троллейбусного парка – один из наших приоритетов. В ближайшее время будет объявлено о закупке еще 73 новых троллейбусов, поэтому планируется, что к концу 2026 года управляемый нами парк троллейбусов будет полностью обновлен“, - цитируется в сообщении директор компании Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт) Игнас Дягутис.

Предусматривается, что новые троллейбусы будут предназначены для маршрутов с наибольшим пассажиропотоком, на которых совершается более 10% всех поездок общественного транспорта.

Планируется, что до конца марта следующего года троллейбусный парк пополнится еще 71 транспортным средством.

Напомним, что первые 20 новых троллейбусов выехали на улицы столицы в августе.

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