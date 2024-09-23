По району Ужупис уже курсирует автономный автобус

„Sci-fi в Ужуписе“, – шутят жители.

Другие говорят, что автобус похож на самоходное двойное кресло. На самом деле этот автобус очень маленький и больше напоминает космический корабль. Однако он возит не астронавтов, а пассажиров и делает это бесплатно.

Это инновационное транспортное средство используют для тестирования системы общественного транспорта в рамках проекта EMBRACER, который компания JUDU осуществляет совместно с Interreg Europe.

В автобусе может находиться от 6 до 12 пассажиров. Поскольку автобус маленький, в него нельзя брать самокаты и велосипеды, однако инвалиды могут им пользоваться.