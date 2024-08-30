По итогам первого полугодия Литовские аэропорты заработали 31 млн евро

Как сообщают в ЛА, по сравнению с 2023 годом чистая прибыль выросла до 7,5 млн евро. Утверждается, что на это могла повлиять льгота по налогу на прибыль, применяемая к инвестиционным проектам.

Между тем, операционная прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) в первой половине этого года составила 11,1 миллиона евро, что на 23 проц. меньше, чем в первом полугодии прошлого года. По данным компании, это произошло в результате увеличения штата сотрудников.