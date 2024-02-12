По инициированному "Беларуськалием" процессу против Литвы сформирован арбитражный суд

Однако отмечается, что арбитражный процесс является конфиденциальным.

"В арбитражном процессе, инициированном белорусской компанией ОАО "Беларуськалий" против Литовской Республики, в начале 2024 года был сформирован арбитражный суд, процесс продолжится в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) от 1976 года. Отмечаем, что арбитражный процесс является конфиденциальным", - говорится в комментарии Минтранса, направленном Elta.

Договор "Lietuvos geležinkėliai" (Литовских железных дорог) с белорусской госкомпанией "Беларуськалий" о транзите удобрений через Литву был расторгнут в феврале 2022 года.

Тогда перевозки продукции белорусского предприятия через Литву прекратились. Договор был расторгнут на основании принятого в январе 2022 года решения правительства о том, что он представляет угрозу национальной безопасности.