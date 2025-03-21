Платформа Vinted открывает физический магазин

Издание retailgazette.co.uk сообщает, что магазин House of Vinted будет работать при гостинице The Adria и откроется с 22 марта для тех, у кого будут пригласительные.

Посетители бутика примут участие в разных мастер-классах и пообщаются с профессиональным стилистом. Там же будет действовать и кафе.

Гости смогут осмотреть тематические комнаты с коллекциями созданными Victoria Magrath, Susia Lau и Simran Randhawa.