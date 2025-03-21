2025.03.21 16:26

Платформа Vinted открывает физический магазин

 
ru.DELFI.lt
„Vinted“ biuras Kaune
„Vinted“ biuras Kaune
ФОТО: Įmonės nuotr.

Платформа, занимающаяся продажей одежды и других подержанных вещей, Vinted в субботу, 22 марта, открывает физический магазин в Лондоне.

Издание retailgazette.co.uk сообщает, что магазин House of Vinted будет работать при гостинице The Adria и откроется с 22 марта для тех, у кого будут пригласительные.

Посетители бутика примут участие в разных мастер-классах и пообщаются с профессиональным стилистом. Там же будет действовать и кафе.

Гости смогут осмотреть тематические комнаты с коллекциями созданными Victoria Magrath, Susia Lau и Simran Randhawa.

Все остальные желающие смогут купить вещи из коллекции House of Vinted через приложение, доступное с 25 марта.

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