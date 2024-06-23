Плата за въезд в Старый город Каунаса возмущает бизнес-сообщество: повысят цены на услуги

„Сама по себе идея может быть хорошей, потому что те, кто живет в Старом городе, хотят меньшего трафика, но техническая реализация не должна навредить жителям. Жителям придется покупать отдельное годовое разрешение и покупать еще другое разрешение, если они захотят припарковаться в другой части города. Понятно, что в принципе это приводит к двойному налогообложению“, - говорит П. Лукшявичюс. Он также отмечает, что платежные системы могут быть неудобными для пожилых людей, которые могут столкнуться с техническими трудностями при попытке зарегистрироваться и оплатить проезд через телефонные приложения. „Возникает вопрос, как будет контролироваться въезд и выезд из зоны Старого города. Если необходимо зарегистрироваться в приложении, представьте себе пожилого человека, приезжающего из районного центра, - ему будет технически сложно заплатить“, - сказал оппозиционер.