2024.11.12 17:24

Пластиковые пакеты: Литва и Латвия — лидеры по использованию в ЕС

 
ru.DELFI.lt
ELTA
maišelis
maišelis
ФОТО: Shutterstock

В 2022 году каждый житель ЕС использовал в среднем 66,6 легких пластиковых пакетов. Это на 10,8 пакетов (-14 проц.) меньше на человека по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году в ЕС было использовано в общей сложности 29,8 млрд легких пластиковых пакетов, что на 4,7 млрд пакетов меньше, чем в 2021 году, сообщает Евростат.

Среди стран ЕС, по которым имеются данные, больше всего пластиковых пакетов в пересчете на численность населения использовали жители Литвы (249 пакетов в год на одного человека), Латвии (193) и Чехии (185).

Далее следовали Кипр, Болгария, Мальта и Эстония (примерно 125 пакетов).

Меньше всего пластиковых пакетов использовали Бельгия (4 пакета на человека), Польша (7) и Португалия (13).

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