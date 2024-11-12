Пластиковые пакеты: Литва и Латвия — лидеры по использованию в ЕС

В 2022 году в ЕС было использовано в общей сложности 29,8 млрд легких пластиковых пакетов, что на 4,7 млрд пакетов меньше, чем в 2021 году, сообщает Евростат.

Среди стран ЕС, по которым имеются данные, больше всего пластиковых пакетов в пересчете на численность населения использовали жители Литвы (249 пакетов в год на одного человека), Латвии (193) и Чехии (185).

Далее следовали Кипр, Болгария, Мальта и Эстония (примерно 125 пакетов).