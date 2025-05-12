Планы в связи с дополнительным страхованием здоровья вызвали ужас: это уничтожит страховку

Минфин предлагает отказаться от льгот и облагать страховку такими же налогами, как и зарплату: 20% подоходного налога, 20% содровских взносов и 10% взносом по безопасности.

Сейчас таким дополнительным страхованием работодатели застраховали 220 000 работников в Литве. Страховка не облагается налогами, если взносы за год не превышают 25% годовой зарплаты работника.

Она сказала, что эти перемены приведут к еще большим очередям в государственных поликлиниках: „Очень жаль, но это шаг назад, уже сейчас люди месяцами ждут визита к специалистам“.

„Отказ от такой страховки означает, что большая часть работодателей не сможет себе позволить платить такие деньги. Частную систему здравоохранения развалят, мы вернемся на 20-30 лет назад, когда пойти в частную клинику на Антакальнисе могли только очень состоятельные люди“, – сказала Малдутите.

Президент Литовской конфедерации работодателей Аурелия Малдутите сказала, что это предложение „разрушит хорошо развивающуюся систему“, ведь дополнительное страхование идет на пользу работникам, действует как превенция заболеваний и позволяет вылечивать болезни на ранних стадиях.

„Если страховка будет облагаться такими налогами, как зарплата, больше всего пострадают работники, поскольку сложно или даже невозможно будет сохранить этот бонус.

Она сказала, что эта возможность была создана, чтобы стали доступнее услуги здравоохранения, чтобы очереди к врачам стали меньше, чтобы работники могли решать проблемы и возвращаться на работу здоровыми.

Страховку своим работникам предлагают и торговые сети. Представитель сети Iki Гинтаре Китове сказала Delfi, что эту страховку они гарантируют всем работникам, которые проработали у них не меньше 3 месяцев. Всего в компании 5500 работников.

„Недавно были исследования, которые показали, что эту возможность особенно ценят работники“, – заметила Малдутите.

После изменений, по ее мнению, покупать такие страховки смогут разве что международные компании.

Директор ассоциации страховщиков Андрюс Романовскис не скрывал своего разочарования в связи с этим предложением.

Пресс-секретарь TransferGo Вилма Радзявичене сказала Delfi, что работники в Литве высоко ценят такой бонус, как дополнительное страхование здоровья.

Представитель сети Maxima LT Татьяна Игнатович заметила, что их компания страхует работников уже 5 лет, в прошлом году на это ушло больше 1,7 млн. евро. Страховкой пользуются все работники.

Дополнительное страхование важно для работников, речь идет не только об администрации – им пользуются и кассиры и кладовщики“, – сказала Delfi Китове.

„Есть несколько продуктов, которые сейчас не облагаются налогами, – взносы в пенсионные фонды третьей ступени и дополнительное страхование здоровья, было понимание, что здоровья и пенсия – это ценности, а не пустая трата денег, их проедание“, – сказал Delfi Романовскис.

Он акцентировал, что эти перемены коснутся множества людей. Он заметил, что в Латвии, которая наполовину меньше Литвы, этим дополнительных страхованием застрахованы 400 000 человек.

„В Латвии тоже есть эта льгота, ее ввели раньше. там услуги лучше развиты, больше конкуренции между медучреждениями, этим пользуются и государственные клиники, а у нас они не способны взять денег за счет страховки“, – сравнил он.