Piana Vyshnia откроет второй бар в Вильнюсе

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Piana Vyshnia (Пьяная Вишня), которая открыла свой первый бар всего два месяца назад, уже расширяется и открывает второй бар в Вильнюсе. На этот раз удивляет местоположение бара — в этом районе еще не было ничего подобного, пишет портал столичных новостей madeinvilnius.lt.

Второй бар Piana Vyshnia будет расположен прямо рядом с Ратушей, на улице Диджойи, 28. Уже сейчас на окнах можно увидеть логотип бара и вывеску о том, что скоро здесь откроется второй украинский бар.

Piana Vyshnia официально открыла свой первый бар в Вильнюсе 2 ноября прошлого года. Бар находится на улице Вильняус, 17, и его можно заметить издалека — столики на открытом воздухе всегда заполнены.

Бар уникален тем, что там подают только один напиток, приготовленный по старым львовским традициям. Лучший львовский напиток — неотъемлемая часть старого Львова. Во всех львовских домах с давних времен готовили вишневую настойку. Каждая хозяйка готовила этот напиток, и каждая девушка знала его вкус.

Дизайн баров также необычен, и в каждой стране и городе сохраняется его оригинальное оформление: освещение вишневого цвета, банки с вишневой наливкой на полках и одинаковые бокалы.

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