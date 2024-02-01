Первый месяц рейса Вильнюс–Рига прошел успешно, правда, сейчас количество пассажиров сокращается

В Вильнюс из Риги все еще приезжают пассажиры.

"Я приехал из Риги как турист. Посмотрю город, вкусно поем", – сказал один из них.

"Мы из Латвии, приехали на встречу. Поездка удобная, все хорошо", – сказали женщины.

"Мы живем и в Риге и в Вильнюсе – то там, то здесь", – сказала еще одна собеседница.

Первый поезд в Ригу выехал из Вильнюса 27 декабря 2023 года. На первом поезде в Ригу отправились премьер-министр Ингрида Шимоните и министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис. "Мы взяли этот, казалось бы, неподъемный барьер", – сказал Скуодис.

"Такое впечатление, будто в Литве первый поезд появился, как 160 лет назад. Так эту новость представили, как будто на Луну полетели, как будто сделали открытие мирового значения", – сказал председатель профсоюза железнодорожников "Солидарность" Станиславас Федеравичюс.

Старт был успешным – билеты буквально смели. За два дня купили 2000 билетов, а сейчас, по крайней мере в начале недели, поезд полупустой.