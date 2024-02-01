Первый месяц рейса Вильнюс–Рига прошел успешно, правда, сейчас количество пассажиров сокращается

В Вильнюс из Риги все еще приезжают пассажиры.
"Я приехал из Риги как турист. Посмотрю город, вкусно поем", – сказал один из них.
"Мы из Латвии, приехали на встречу. Поездка удобная, все хорошо", – сказали женщины.
"Мы живем и в Риге и в Вильнюсе – то там, то здесь", – сказала еще одна собеседница.
Первый поезд в Ригу выехал из Вильнюса 27 декабря 2023 года. На первом поезде в Ригу отправились премьер-министр Ингрида Шимоните и министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис. "Мы взяли этот, казалось бы, неподъемный барьер", – сказал Скуодис.
"Такое впечатление, будто в Литве первый поезд появился, как 160 лет назад. Так эту новость представили, как будто на Луну полетели, как будто сделали открытие мирового значения", – сказал председатель профсоюза железнодорожников "Солидарность" Станиславас Федеравичюс.
Старт был успешным – билеты буквально смели. За два дня купили 2000 билетов, а сейчас, по крайней мере в начале недели, поезд полупустой.
"Из Риги выехал полупустой, но потом появились люди", – сказал один пассажир.
Поезд останавливается в Елгаве, Йонишкисе, Шяуляй, Кайшядорисе.
"Сначала на самом деле пассажиров было очень много, сейчас немного меньше стало", – сказал Федеравичюс.
"За месяц поездки из Вильнюса в Ригу и из Риги в Вильнюс выбрали 9500 пассажиров, на этом маршруте 70% пассажиров выбирают международную поездку, остальные пассажиры - местные", – сказал ВРИО главы LTG Link Гедиминас Шечкус.
"В ближайшее время делать рейсы чаще мы не планируем", - сказал Шечкус.
Поезд из Вильнюса в Ригу идет 4.13 ч. Федеравичюс заметил, что при такой скорости с автомобилем поезд конкурировать не может.
Билет во втором классе из Вильнюса в Ригу стоит 24 евро, в первом – на 10 евро дороже.