Первый день нового троллейбуса в столице завершился неудачей: его увезла служба техпомощи

Недавно вильнюсцы сняли видео, как водители испытывали новые троллейбусы в троллейбусном парке. Жители сняли на видео, как трое водителей несколько минут не могли вставить штангу в контактную вставку. Пользователи смеялись над тем, что водитель остановил троллейбус в двух метрах от бордюра.