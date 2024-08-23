Первый день нового троллейбуса в столице завершился неудачей: его увезла служба техпомощи

Недавно вильнюсцы сняли видео, как водители испытывали новые троллейбусы в троллейбусном парке. Жители сняли на видео, как трое водителей несколько минут не могли вставить штангу в контактную вставку. Пользователи смеялись над тем, что водитель остановил троллейбус в двух метрах от бордюра.
„Может, техпомощь потребовалась по похожей причине?“ – вопрошали жители.
Другие смеялись и писали, что это и есть принцип самоходности троллейбусов. Их будет возить автомобиль техпомощи.
Напомним, что с 22 августа в Вильнюсе новые троллейбусы курсируют на семи маршрутах: 2 (Саулетекис–Вокзал), 7 (Пашилайчай–Вокзал), 10 (Саулетекис–Науининкай), 19 (Пашилайчай–Саулетекис), 3 (Каролинишкес-Северный городок), 6 (Жирмунай-Нижние Панеряй) и 17 (Жирмунай-Науининкай).
До марта 2025 г. на улицах Вильнюса появится 91 новый троллейбус Škoda 32 Tr.