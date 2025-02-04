Первые пассажиры оценили новый терминал в Вильнюсе: лучше того старого гроба

Люди около нового терминала начали собираться с 9 часов. Здесь собрались представители власти и СМИ, останавливались и пассажиры. Внутри терминала царила праздничная атмосфера: играла музыка, людям раздавали угощения и подарки.
Первые пассажиры не скрывали хорошего настроения. Среди пассажиров был и летевший на Шри-Ланку актер Бружас. Он ничего не знал о праздничной церемонии, но радовался переменам в аэропорту.
„Я только что пришел, очень рад. Я рад, очень красиво в аэропорту. Я част летаю, поэтому мне приятно, здесь красиво. Мне очень нравится Таллиннский аэропорт, я бы сказал, и наш Вильнюсский таким становится. ČiЗдесь просторнее, чем в старом“, – оценил Бружас.
Даля, которая пришла в новый терминал, радостно осмотрелась.
„Я знала, что терминал будет сегодня открыт, но специально полет не планировала на этот день, – сказала она. – Я наблюдала за всеми испытаниями. Сейчас здесь просторнее, удобнее и очень красиво“.
Терминал хорошо оценили и Саломея со Збигневым.
„Лучше, чем в том старом гробу, – сказала Саломея. – Я много летаю по миру, поэтому такой аэропорт... Новый терминал ни с чем не могу сравнить, я бываю обычно в аэропортах побольше, но, когда у нас столько жителей, то и такого достаточно“.
Красота и простор порадовали Регину, которая летела в Швейцарию.
„Мне и тот терминал нравился, но там было меньше места. Сейчас ясно дана информация, буквы крупнее“, – заметила она.
В новом терминале установлено оборудование на сумму 20 млн. евро. В начале января работу терминала тестировали больше 1000 волонтеров. Глава Литовских аэропортов Симонас Барткус сказал, что новый терминал был построен за 1,5 года, еще полгода ушло на монтирование оборудования. Общая стоимость строительства и оборудования составили 70 млн. евро.
По словам Барткуса, в первый день новым терминалом воспользуется 8000 пассажиров.
В старом зале ожидания оборудуют помещения для ожидания и конференций.
Журналисты Delfi посетили этот терминал еще до открытия.