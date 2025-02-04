Первые пассажиры оценили новый терминал в Вильнюсе: лучше того старого гроба

„Я только что пришел, очень рад. Я рад, очень красиво в аэропорту. Я част летаю, поэтому мне приятно, здесь красиво. Мне очень нравится Таллиннский аэропорт, я бы сказал, и наш Вильнюсский таким становится. ČiЗдесь просторнее, чем в старом“, – оценил Бружас.

Первые пассажиры не скрывали хорошего настроения. Среди пассажиров был и летевший на Шри-Ланку актер Бружас. Он ничего не знал о праздничной церемонии, но радовался переменам в аэропорту.

Люди около нового терминала начали собираться с 9 часов. Здесь собрались представители власти и СМИ, останавливались и пассажиры. Внутри терминала царила праздничная атмосфера: играла музыка, людям раздавали угощения и подарки.

„Я знала, что терминал будет сегодня открыт, но специально полет не планировала на этот день, – сказала она. – Я наблюдала за всеми испытаниями. Сейчас здесь просторнее, удобнее и очень красиво“.

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Терминал хорошо оценили и Саломея со Збигневым.

„Лучше, чем в том старом гробу, – сказала Саломея. – Я много летаю по миру, поэтому такой аэропорт... Новый терминал ни с чем не могу сравнить, я бываю обычно в аэропортах побольше, но, когда у нас столько жителей, то и такого достаточно“.

Красота и простор порадовали Регину, которая летела в Швейцарию.

„Мне и тот терминал нравился, но там было меньше места. Сейчас ясно дана информация, буквы крупнее“, – заметила она.