Первые дни действия нового порядка: почему не округлена плата за пакеты, а сдачу дали монетами по 1 и 2 цента

В редакцию портала Delfi пришло письмо, в котором сказано, что после вступления в силу нового порядка сумма покупок не была округлена в магазине. В записи на TikTok мужчина провел эксперимент.
„Сегодня, 1 мая, а, значит, можно испробовать систему округления в действии. В соответствии с этой системой, если покупать пакет за 1 цент, он должен быть бесплатным. Если ты платишь наличными“, – уверял Андрей.
Он снял видео, когда покупал пакет за 1 цент в кассе самообслуживания.
„Наступает момент реальности, когда кидаешь 5 центов“, – касса выбросила ему сдачу - две монеты по 2 цента.
Андрей был удивлен: „Похоже, что-то не сработало“.
Однако как Центробанк Литвы, так и специалисты уже прежде говорили о порядке округления.
Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене сказала Delfi, что округлять суммы должны все торговцы и напомнила о возможных исключениях. Подчеркивается, что округляют не стоимость товара, а сумму всей покупки.
„Конечно, будут исключения. Если окончательная сумма 1 цент или 2, 3, 4, 5 центов, то столько и придется платить. Может, не хватило информации, поскольку люди почему-то считают, что такие суммы тоже будут округлять, но тут округления не будет и сами монеты изымать из оборота не будут, если человек покупает пакет за 5 центов и дает евро, то получит сдачу 95 центов“, – сказала она.
В редакцию Delfi обратился еще один покупатель.
„Округлили 1 и 2 цента и сдачу дали 1 и 2-центовыми монетами“, – писал он.
Напомним, что округление ввели, чтобы изъять из оборота 1 и 2-центовые монеты.
Центробанк ответил на вопрос Delfi, будут ли при наличном расчете давать сдачу этими монетами. Ответ прост: „да“.
„В случае округления, монеты в 1 и 2 цента, остаются функциональными, ими можно платить за покупки и давать сдачу (если у кассира нет более крупных монет).
Решение об изъятии 1 и 2-центовых монет из оборота может принять только Евросоюз. На сегодняшний день таких решений нет. Литва ввела порядок округления, но не изъятия монет“, – сказал представитель ЦБ Шарунас Сабайтис.
Он напомнил, что торговцы не имеют права не принимать монеты достоинством в 1 и 2 цента. Однако во время одной операции не обязаны брать больше 50 таких монет.