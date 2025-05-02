Первые дни действия нового порядка: почему не округлена плата за пакеты, а сдачу дали монетами по 1 и 2 цента

Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене сказала Delfi, что округлять суммы должны все торговцы и напомнила о возможных исключениях. Подчеркивается, что округляют не стоимость товара, а сумму всей покупки.

„Конечно, будут исключения. Если окончательная сумма 1 цент или 2, 3, 4, 5 центов, то столько и придется платить. Может, не хватило информации, поскольку люди почему-то считают, что такие суммы тоже будут округлять, но тут округления не будет и сами монеты изымать из оборота не будут, если человек покупает пакет за 5 центов и дает евро, то получит сдачу 95 центов“, – сказала она.