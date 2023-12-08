Переплата ESO будет возвращена жителям к 2027, предприятиям – к 2032 году

Р. Поцюс пояснил, что в первую очередь переплата будет возвращена только бытовым потребителям. Через 2,5 года, в течение остальных 5 лет переплату начнут возвращать бизнесу. Регулятор рынка ожидает комментариев и предложений заинтересованных сторон по представленным срокам.

"Мы пришли к альтернативе, что остальную сумму вернут не позднее, чем в течение 7,5 лет, путем ее дифференциации. Бытовым потребителям около 50 млн евро будут возвращены в течение 2,5 лет, небытовым потребителям – не позднее, чем в течение 7,5 лет", – сказал Р. Поцюс на пресс-конференции.

Согласно предложению, согласованному между ГСРЭ и ESO, переплата будет возвращена жителям к 2027 г., бизнесу – к 2032 г.

Такой график возврата переплаты в пятницу представил журналистам председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс.

"Мы планируем провести открытые обсуждения по поводу опубликованного графика. Все заинтересованные лица могут участвовать, обсуждать, вносить комментарии, предложения и т. д.", – заявил председатель ГСРЭ.

По словам главы ГСРЭ, возврат переплаты начнется с июля следующего года путем снижения распределительного тарифа ESO на услуги распределительных сетей, действующего для всех потребителей.

"После обсуждения, изучив замечания, при необходимости, скорректировав график (...) мы планируем принять решение. И при следующем перерасчете цен можно будет оценить тарифы для бытовых потребителей (...) по тому согласованному графику", – заявил Р. Поцюс.

Ранее Р. Поцюс заявлял, что ГСРЭ и ESO в этом году утвердят график, согласно которому переплата будет возвращена потребителям раньше, чем к 2036 году.