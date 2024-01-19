Перенос производства украинских дронов в Литву отвечает интересам национальной безопасности

 
так считает председатель Партии труда Андрюс Мазуронис
ELTA
ru.DELFI.lt
Dronai Ukrainoje
Dronai Ukrainoje
ФОТО: Reuters / Scanpix
Перенос производства украинских дронов в Литву отвечает интересам национальной безопасности страны, считает председатель Партии труда Андрюс Мазуронис. По его словам, это гарантировало бы, что Россия не сможет уничтожить эти заводы, и создало бы в Литве инфраструктуру для производства современных дронов.

"В Украине очень хорошо развиты технологии беспилотников. И они хотят переместить заводы на более безопасные территории, которые могут быть где-нибудь на территории НАТО, где совсем другие гарантии безопасности, но недалеко от Украины. Привезя технологии, они создадут рабочие места и инфраструктуру для производства. В интересах нашей национальной безопасности – чтобы это произошло в нашей стране. И таких размышлений немало", - сказал в пятницу "Žinių radijas" А. Мазуронис.

Andrius Mazuronis

Председатель Партии труда подчеркнул, что разработка и производство боевых дронов должны быть приоритетами обороны Литвы.

По его мнению, в Литве уже есть необходимая производственная база и кадры.

"У нас есть все возможности, есть производственный потенциал и база, есть люди, которые настроены развивать не только производство дронов, но и производственную отрасль в целом", - пояснил он.

"По сравнению с танками или тяжелой техникой для их разработки требуется относительно немного", - добавил он.

В начале января парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне обсуждал вопросы развития беспилотных систем в Литве.

По словам участвовавшего во встрече заместителя министра обороны Жильвинаса Томкуса, ежегодно на это планируется выделять 30 млн. евро.

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