Перенос производства украинских дронов в Литву отвечает интересам национальной безопасности

"В Украине очень хорошо развиты технологии беспилотников. И они хотят переместить заводы на более безопасные территории, которые могут быть где-нибудь на территории НАТО, где совсем другие гарантии безопасности, но недалеко от Украины. Привезя технологии, они создадут рабочие места и инфраструктуру для производства. В интересах нашей национальной безопасности – чтобы это произошло в нашей стране. И таких размышлений немало", - сказал в пятницу "Žinių radijas" А. Мазуронис.

Председатель Партии труда подчеркнул, что разработка и производство боевых дронов должны быть приоритетами обороны Литвы.

По его мнению, в Литве уже есть необходимая производственная база и кадры.

"У нас есть все возможности, есть производственный потенциал и база, есть люди, которые настроены развивать не только производство дронов, но и производственную отрасль в целом", - пояснил он.

"По сравнению с танками или тяжелой техникой для их разработки требуется относительно немного", - добавил он.