Перемены на стоянке около торгового центра CUP: платить придется круглосуточно

Одно из важнейших изменений – цена снизится с 1,5 до 1 евро в час, а платить за стоянку придется круглосуточно, семь дней в неделю, даже по выходным.
Всего на этой стоянке можно поставить 128 автомобилей. 2 места предназначены для заправки электромобилей. Будет больше мест для инвалидов - 6. Клиенты Pigu.lt и Vet1 в специально обозначенных местах могут бесплатно оставить машину не больше, чем на 30 минут.
„Цель нового порядка - сделать условия более удобными для наших посетителей. Сейчас на всей уличной стоянке будет действовать общий порядок и одна цена, это облегчит условия пользования стоянкой“, – сказала глава CUP Она Невинскене.
Многоэтажную стоянку CUP по-прежнему администрирует ЗАО Stova (UNIPARK), там никаких перемен не ожидается, т.е. машину можно оставить бесплатно на два часа с 8 до 24 ч. За каждый дополнительный час – 3 евро. С 24 до 8 ч. за каждый час стоянки придется платить по 3 евро. Площадка работает круглосуточно. На 2 и 3 этажах есть места для инвалидов.