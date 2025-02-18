Переход на экологичный транспорт: владельцам старых авто компенсируют до 1000 евро

С прошлого года Агентство по управлению экологическими проектами (APVA) и пассажирская транспортная компания LTG Link, входящая в группу LTG, предлагают жителям, решившим сдать в утиль свое старое транспортное средство, компенсацию в размере 1000 евро для использования в качестве оплаты за проезд на поезде в Литве. Всего за несколько месяцев компенсация была использована для приобретения подарочных сертификатов на сумму около 12 000 евро.
Заявитель, желающий получить компенсацию, должен утилизировать транспортное средство класса М1, которое находилось в его собственности или (и) эксплуатировалось им не менее 12 месяцев до 1 июня 2023 года. При утилизации транспортного средства должен быть выдан акт об утилизации неисправного транспортного средства. Технический осмотр транспортного средства должен быть действителен как минимум до 18 ноября 2023 года. Компенсация за автомобиль с тем же идентификационным номером (VIN) может быть выплачена только один раз.
После сдачи автомобиля на утилизацию вам необходимо приобрести подарочный(ые) сертификат(ы) LTG Link на проезд на поезде на выбранную вами сумму, но не более 1000 евро, и прислать счет в систему самообслуживания. При наличии необходимых документов заявление на компенсацию заполняется в APVIS.
APVA напоминает, что при уничтожении старого автомобиля компенсацию в размере 1000 евро можно использовать не только для покупки билетов на поезд, но и для покупки билетов на другой общественный транспорт (автобусы, троллейбусы), а также для оплаты услуг по прокату велосипедов, самокатов и каршеринга. Компенсация также предоставляется при покупке электровелосипеда, трехколесного велосипеда, квадрицикла или скутера, а также обычного (неэлектрического) велосипеда. За компенсационную выплату можно приобрести максимум 2 единицы этих транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Сумма компенсации также может быть разделена на несколько услуг и продуктов, например, часть выделенной суммы может быть использована на покупку билетов на общественный транспорт, а остальная часть - на вышеупомянутое экологически чистое транспортное средство.
Из Программы по климатическим изменениям было выделено 8 млн евро на компенсацию за отказ от загрязняющих окружающую среду автомобилей. Заявки принимаются до конца 2025 года или до тех пор, пока хватит, выделенных на программу средств.