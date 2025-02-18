Переход на экологичный транспорт: владельцам старых авто компенсируют до 1000 евро

После сдачи автомобиля на утилизацию вам необходимо приобрести подарочный(ые) сертификат(ы) LTG Link на проезд на поезде на выбранную вами сумму, но не более 1000 евро, и прислать счет в систему самообслуживания. При наличии необходимых документов заявление на компенсацию заполняется в APVIS.

APVA напоминает, что при уничтожении старого автомобиля компенсацию в размере 1000 евро можно использовать не только для покупки билетов на поезд, но и для покупки билетов на другой общественный транспорт (автобусы, троллейбусы), а также для оплаты услуг по прокату велосипедов, самокатов и каршеринга. Компенсация также предоставляется при покупке электровелосипеда, трехколесного велосипеда, квадрицикла или скутера, а также обычного (неэлектрического) велосипеда. За компенсационную выплату можно приобрести максимум 2 единицы этих транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Сумма компенсации также может быть разделена на несколько услуг и продуктов, например, часть выделенной суммы может быть использована на покупку билетов на общественный транспорт, а остальная часть - на вышеупомянутое экологически чистое транспортное средство.