Перед Праздником моря в Клайпеде бум на гостиницы: опоздавших ждут высокие цены

На Booking еще есть варианты на ближайшие выходные, но цены впечатляют.
Самый дешевый вариант на две ночи в Клайпеде на двоих стоит 216 евро. Это гостиница вдали от центра, без звезд. Завтраки не предполагаются.
В частном секторе цены еще выше и достигают 260-270 евро. Если вы ищите гостиницу со звездами, то цены будут еще выше.
В одной из самых известных клайпедских гостиниц Victoria Hotel Klaipėda две ночи с завтраками стоят 458 евро, в Navalis – 464 евро, в Amberton Hotel Klaipėda – 471 евро. Это цена недельного отдыха в Турции или Греции.
Президент Клайпедской ассоциации гостиниц и ресторанов Юозас Тубинас подтвердил, что мест на эти выходные в городе осталось немного.
„Почти все на 100% забронировано. Может, в нескольких гостиницах осталось немного свободных номеров, но большая часть заполнена.
Это нормально, поскольку это самый большой летний праздник в Клайпеде, он привлекает больше туристов“, – сказал он.
По его словам, забронированы и номера люкс.
„Если бы в городе было больше гостиниц, то все были бы заполнены“, – прибавил Тубинас.
Он сказал, что более высокие цены на праздники - нормальное явление.
„Гостиниц на эти выходные не хватает, отсюда и более высокие цены“, – сказал глава ассоциации.
По его словам, этот сезон в Клайпеде лучше прошлого.
„Можно сказать, достаточно хороший, туристов больше, чем год назад, но до допандемического уровня их число еще не поднялось.
Все еще немного иностранцев. Люди боятся из-за геополитики, но с каждым годом ситуация все лучше. Приезжают местные, есть и бизнес-туристы“, – сказал Тубинас.