2024.12.18 12:40

Перед праздниками – больше денег: почему в декабре некоторые получают две зарплаты

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Gyventojai
Gyventojai
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

В декабре сложно соблюдать финансовую дисциплину, потому что появляется масса поводов истратить деньги. Обманчивое чувство, будто в праздники можно себе позволить больше, появляется у тех, кто в декабре получает две зарплаты – за ноябрь и за декабрь. Такие выплаты связаны с установившейся в бухгалтерии традицией, однако эксперт по финансам предупреждает о возможных рисках.

В трудовых договорах нередко есть пункт, согласно которому зарплату платят в начале следующего месяца. Часть компаний делает исключение и выплачивает в декабре зарплату за ноябрь и декабрь. Работник получает сразу две зарплаты.

Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене сказала, что это связано с традицией. Компании стараются в декабре полностью рассчитаться с работниками за уходящий год и начать следующий без долгов.

„Денежные потоки планируют так, чтобы в конце года все долги были уплачены, чтобы ничего не оставалось на следующий год. Если год закончится с долгами, значит, в следующем придется работать на погашение долгов“, – объяснила Чибирене.

Daiva Čibirienė

Еще один нюанс связан с применением необлагаемого налогами размера (ННР), ведь в таком случае он будет применен 11 раз, а за 12 месяц не будет использован.

„Если зарплата у человека небольшая, ему стараются платить 12 зарплат в году, чтобы использовать весь ННР“, – сказала Чибирене.

Если у людей большая зарплата, то получать 12 зарплат в году ему невыгодно.

„Если годовые доходы выше 60 средних зарплат, появляется прогрессивный тариф подоходного налога – 32%, а не 20%. Если из-за выплаченной в декабре второй зарплаты эта сумма будет превышена, то лучше все же получить зарплату за декабрь в январе“, – сказала собеседница.

По ее словам, нет статистики, сколько компаний применяет такую практику.

Глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что людям, которые получают в декабре две зарплаты, нужно планировать расходы.

По ее словам, литовцы особой дисциплинированностью не отличаются – на вопрос, планируете ли вы свой бюджет, 20–30% говорят, что да, а большинство отвечает, что планируют в голове, спонтанно.

Jūratė Cvilikienė

В два раза больше доходов в декабре будет и у жителей, которые находятся в отпуске по уходу за детьми. В январе они свои выплаты не получат.

Vaikas

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