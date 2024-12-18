Перед праздниками – больше денег: почему в декабре некоторые получают две зарплаты

В трудовых договорах нередко есть пункт, согласно которому зарплату платят в начале следующего месяца. Часть компаний делает исключение и выплачивает в декабре зарплату за ноябрь и декабрь. Работник получает сразу две зарплаты.

Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене сказала, что это связано с традицией. Компании стараются в декабре полностью рассчитаться с работниками за уходящий год и начать следующий без долгов.

„Денежные потоки планируют так, чтобы в конце года все долги были уплачены, чтобы ничего не оставалось на следующий год. Если год закончится с долгами, значит, в следующем придется работать на погашение долгов“, – объяснила Чибирене.