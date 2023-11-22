Перед праздниками – беспокойство в связи с популярным товаром: возможно повышение цен

Глава другой импортирующей масло компании Agrobegalybė Виргиниюс Борусас сказал, что сейчас не видит проблем.

"С октября мы сталкиваемся с серьезными проблемами с поставками. Поляки не хотят впускать ни украинское зерно, ни другие продукты, машины стоят: в октябре их было 10, потом 15 у границы, сейчас 20. Ситуация такова, что 18 октября с завода выпустили 3 машины, они еще не доехали до Литвы . С учетом приближения праздников ситуация очень туманная", – сказал Тамошюнас.

Глава Lomistа заметил, что спор между Польшей и Украиной из-за транспортных коридоров может привести к дефициту и росту цен в Литве .

"Очень большая вероятность, что праздники будем встречать без подсолнечного масла, придется использовать рапсовое или какое-то другое", – сказал собеседник.

По словам Тамошюнаса, у них есть резерв, но если ситуация не изменится, в декабре ждут неприятные сюрпризы.

"Или не будет рождественских, новогодних акций, или будем вынуждены поднимать цены", – сказал глава импортирующей масло компании Lomista Римвидас Тамошюнас.

"Пока нет проблемы. Такое может быть в любой момент, но пока я лично не могу ничего комментировать", – сказал Борусас.

Представитель портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что ему не доводилось слышать о проблемах с поставками подсолнечного масла, но сбои в поставках могут привести к изменениям.

"До сих пор как раз наблюдался избыток масла, его цена упала до 1,37 евро за литр, но если будут проблемы с логистикой, то все возможно. Перед праздниками, естественно вырастет спрос, но по тому, как покупатели реагируют на акции, похоже люди купили впрок", – сказал Визицкас.

Он напомнил, что подсолнечное масло уже дорожало. "Масло дорожало до 3 евро за литр, но пока тенденции показывают, что оно дешевеет, приближается к цене, которая была до войны, до войны масло стоило 99 центов за литр. Надо следить за ценами", – сказал Визицкас, напомнив, что в начале пандемии и когда началась война, жители покупали такие продукты, как подсолнечное масло впрок.