Перед праздниками – беспокойство в связи с популярным товаром: возможно повышение цен

"Или не будет рождественских, новогодних акций, или будем вынуждены поднимать цены", – сказал глава импортирующей масло компании Lomista Римвидас Тамошюнас.
По словам Тамошюнаса, у них есть резерв, но если ситуация не изменится, в декабре ждут неприятные сюрпризы.
"Очень большая вероятность, что праздники будем встречать без подсолнечного масла, придется использовать рапсовое или какое-то другое", – сказал собеседник.
Глава Lomistа заметил, что спор между Польшей и Украиной из-за транспортных коридоров может привести к дефициту и росту цен в Литве.
"С октября мы сталкиваемся с серьезными проблемами с поставками. Поляки не хотят впускать ни украинское зерно, ни другие продукты, машины стоят: в октябре их было 10, потом 15 у границы, сейчас 20. Ситуация такова, что 18 октября с завода выпустили 3 машины, они еще не доехали до Литвы. С учетом приближения праздников ситуация очень туманная", – сказал Тамошюнас.
Глава другой импортирующей масло компании Agrobegalybė Виргиниюс Борусас сказал, что сейчас не видит проблем.
"Пока нет проблемы. Такое может быть в любой момент, но пока я лично не могу ничего комментировать", – сказал Борусас.
Представитель портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что ему не доводилось слышать о проблемах с поставками подсолнечного масла, но сбои в поставках могут привести к изменениям.
"До сих пор как раз наблюдался избыток масла, его цена упала до 1,37 евро за литр, но если будут проблемы с логистикой, то все возможно. Перед праздниками, естественно вырастет спрос, но по тому, как покупатели реагируют на акции, похоже люди купили впрок", – сказал Визицкас.
Он напомнил, что подсолнечное масло уже дорожало. "Масло дорожало до 3 евро за литр, но пока тенденции показывают, что оно дешевеет, приближается к цене, которая была до войны, до войны масло стоило 99 центов за литр. Надо следить за ценами", – сказал Визицкас, напомнив, что в начале пандемии и когда началась война, жители покупали такие продукты, как подсолнечное масло впрок.
"Если кто-то купил 10 бутылок, то их быстро не используешь", – сказал собеседник.
Тамошюнас признал, что пока цена на масло снижается, но все может измениться. Он напомнил, что оживился и китайский рынок, который тоже получает немало украинского масла.
"Цена упала, потому что урожай был неплохим и в прошлом и в этом году", – сказал он.
На вопрос, можно ли привозить это масло из других стран, Тамошюнас ответил, что в принципе можно, но надо учитывать расходы и ту же логистику.
"Можно привезти из других стран, но есть три продукта: соль, подсолнечное масло и мука – их используют в большом количестве, но дорого обходится логистика. Эти товары относительно дешевые, (но) тяжелые, и это сказывается на цене перевозок", – сказал он.
Пока компания Тамошюнаса пользуется накопленных резервом: "Пока выгружаем, но боимся декабря".
"Дефицит не только в Литве, даже в Болгарии и Румынии, которые какое-то количество производят сами: есть запросы от болгар, sa"может, можете нам привезти?". Когда продукта массово не хватает, повышаются цены на него", – сказал он.
По словам Тамошюнаса, в случае неблагоприятного сценария подсолнечное масло подорожает на 20–30%.