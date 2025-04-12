Перед Пасхой в продаже появились необычные товары: удивляет и цена

Перед Пасхой торговля становится интенсивнее, покупатели ищут традиционные атрибуты праздника – яйца. На этот раз читатель прислал фотографии необычного яйца.

За яйцо африканского страуса в магазине придется отдать 49,99 евро (цена без скидки 59,99 евро).

Представитель Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что это экзотический товар.

„Страусиные яйца перед Пасхой мы продаем уже несколько лет. Их можно купить в самых больших магазинах сети.

Поскольку это экзотический товар, продаем примерно столько, сколько привозим“, – заметила она.