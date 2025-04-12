2025.04.12 11:57

Перед Пасхой в продаже появились необычные товары: удивляет и цена

 
ru.DELFI.lt
Stručio kiaušinis
Stručio kiaušinis
ФОТО: Skaitytojo ir Delfi nuotr. | Delfi

В одном магазине читатели зафиксировали в продаже яйца африканских страусов. Удивляет и цена. Представители сети Maxima сказали, что цена зависит от себестоимости товара.

Перед Пасхой торговля становится интенсивнее, покупатели ищут традиционные атрибуты праздника – яйца. На этот раз читатель прислал фотографии необычного яйца.

За яйцо африканского страуса в магазине придется отдать 49,99 евро (цена без скидки 59,99 евро).

Stručio kiaušinis

Представитель Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что это экзотический товар.

„Страусиные яйца перед Пасхой мы продаем уже несколько лет. Их можно купить в самых больших магазинах сети.

Поскольку это экзотический товар, продаем примерно столько, сколько привозим“, – заметила она.

По ее словам, высокая цена - результат большой себестоимости товара.

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