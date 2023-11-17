Перед единственным в Литве производителем взрывчатки поставлены новые задачи

"На сегодняшний день мы производим взрывчатку, которая по уровню опасности похожа или близка к той, которую использует военная промышленность, поэтому мы пытаемся найти способы и возможности произвести или усовершенствовать продукцию так, чтобы она была двойного назначения", – сказал директор компании Вайдас Зубавичюс.

По словам Шяучюнаса, компания надеется влиться в систему обороны страны и поставлять ей взрывчатку, однако для расширения производства нужно много инвестиций, необходимо расширять и инфраструктуру.

"Укрепление местной оборонной промышленности - цель не только Литвы , это политика Евросоюза . Мы прекрасно видим, какие ограничения возникают в деле оказания помощи Украине и в укреплении нашей безопасности", – сказал президент ЛР Гитанас Науседа .

Государство ставит перед компанией новые задачи. Хотят, чтобы она стала частью обороны Литвы и военной промышленности.

"Взрывчатка, наверное, звучит угрожающе, но наша продукция используется в основном в карьерах для измельчения пород", – сказал представитель АО Detonas Довидас Шяучюнас.

Компания Detonas работает больше 60 лет, в взрывчатку чаще всего используют в карьерах Пакруойского и Акмянского районов.

Расширение было бы на пользу всем, убежден мэр района.

"Если бы компания расширялась или занималась бы какой-то другой деятельностью, то, быть может, она платила бы еще какие-то налоги, которые попали бы в бюджет района", – сказал мэр Пакруойского района Саулюс Маргис.

Президент Науседа, посетив завод, сказал, что компания могла бы помочь восстановлению Украины.

"В Украине можно было бы помочь убрать такие постройки, которые не подлежат восстановлению, таких там много", – сказал он.

По словам руководителей Detonas, в случае необходимости компания поможет Украине. Для этого у нее есть все необходимое.

"Мы всегда готовы, поскольку наша параллельная деятельность связана с взрыванием пород в карьерах, поэтому мы занимаемся взрыванием зданий разного назначения", – сказал Шяучюнас.

"Теоретически, сегодня мы могли бы. Ресурсы у нас есть, мощности нашего завода большие – мы можем сделать это и сейчас, если мы можем где-то принести пользу", – прибавил Зубавичюс.