2024.06.26 11:29

Пекарня Fazer в Литве увольняет больше 180 работников

 
ru.DELFI.lt
„Fazer Lietuva“
„Fazer Lietuva“
ФОТО: Bendrovės nuotr.

Международная группа финского капитала Fazer сокращает число работников – компания увольняет 182 работников, сообщает Служба занятости.

В компании работают 218 человек.

Информацию об увольнении компания передала 19 июня.

Напомним, что в апреле Fazer решала вопрос объединения пекарен. Было принято решение закрыть пекарню в Каунасе и оставить в Огре (Латвия).

Тогда сообщалось, что уволят 185 человек, 60 предложат место работы в Огре.

„Мы сделаем все, чтобы поддержать работников и помочь им найти рабочие места. Свободные места в других отделениях Fazer в первую очередь предложат увольняемым работникам“, – сказала в апреле глава Fazer Bakery Baltic Анне Мере

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