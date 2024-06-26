Пекарня Fazer в Литве увольняет больше 180 работников

В компании работают 218 человек.

Информацию об увольнении компания передала 19 июня.

Напомним, что в апреле Fazer решала вопрос объединения пекарен. Было принято решение закрыть пекарню в Каунасе и оставить в Огре (Латвия).

Тогда сообщалось, что уволят 185 человек, 60 предложат место работы в Огре.