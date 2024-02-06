Paysera: за финансовыми операциями Степукониса наблюдали, проводились расследования

Гендиректор Paysera LT Мариюс Планчюнас сказал СМИ, что компания проводит проверки в связи с превенцией отмывания денег и финансирования терроризма, эти проверки связаны и с азартными играми.
"У нас установлены внутренние критерии, которыми пользуются для выявления подозрительных переводов, работники проводят проверки. Крупные операции оценивают особенно тщательно – выясняют происхождение средств. Если конкретная операция вызывает подозрения, ее останавливают, проводят тщательные проверки, информацию передают правоохране", – сказал он.
По словам Планчюнаса, проверяли и операции Степукониса.
"Финансовые операции Шарунаса Степукониса тщательно отслеживали, было проведено несколько внутренних проверок. Клиента просили прислать документы для подтверждения финансовой деятельности, анализировали финансовую деятельность клиента, информацию о подозрительных действиях передали правоохране и Центробанку Литвы. Сейчас мы продолжаем сотрудничество с этими ведомствами, предоставили и продолжаем предоставлять информацию. Мы понимаем, что являемся лишь частью большого пазла, но оцениваем ситуацию серьезно. Мы пересматриваем внутренние процессы (...)", – сказал Планчюнас.
Напомним, что согласно постановлению уполномоченного прокурора Европы, один из бывших партнеров инфраструктурного фонда BaltCap Шарунас Степуконис признан подозреваемым в присвоении имущества в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.
По данным прокуратуры, вызвавшее широкий общественный резонанс досудебное расследование, которое ведут, организуют и контролируют работающие в Литве уполномоченные прокуроры Европейской прокуратуры, проводится по подозрению в присвоении имущества, принадлежащего фонду частного капитала BaltCap AS, в особо крупном размере – не менее 27 млн евро.
Контроль над этим досудебным расследованием был поручен Европейской прокуратуре в связи с подозрением, что предположительно преступные действия могли нанести ущерб институтам Европейского союза. Досудебное расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений.