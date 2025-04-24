2025.04.24 14:29

PayRay Bank сокращает штат сотрудников в Литве

 
Elta
ru.DELFI.lt
увольнение
увольнение
ФОТО: Bacho | Shutterstock

PayRay Bank, финансовое учреждение, предоставляющее специализированные услуги малому и среднему бизнесу в Литве, объявило о сокращении численности сотрудников.

Как указано в сообщении, на этой неделе учреждение уведомило Службу занятости о сокращении штата на 29 сотрудников.

По словам главы банка Ренато Ла Фианцы, такой шаг трудный, но необходимый для того, чтобы банк оставался надежным финансовым партнером для своих клиентов.

Финансовое учреждение, работающее в Литве с 2018 года, получило банковскую лицензию от Банка Литвы в конце 2019 года.

PayRay Bank предоставляет профессиональные и специализированные услуги по финансированию бизнеса, факторингу и лизингу, адаптированные к меняющимся потребностям малого и среднего бизнеса.

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