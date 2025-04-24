PayRay Bank сокращает штат сотрудников в Литве

Как указано в сообщении, на этой неделе учреждение уведомило Службу занятости о сокращении штата на 29 сотрудников.

По словам главы банка Ренато Ла Фианцы, такой шаг трудный, но необходимый для того, чтобы банк оставался надежным финансовым партнером для своих клиентов.

Финансовое учреждение, работающее в Литве с 2018 года, получило банковскую лицензию от Банка Литвы в конце 2019 года.