Паукштис опровергает обвинения в адрес Teltonika: наша продукция в России не работает

„Мы являемся производителями современных электронных приборов, мы применили технологические решения, которые не позволяют нашей продукции работать в России и Беларуси. (...) Таким образом мы гарантируем, что у нашей продукции в этих странах нет возможности использования, потому вопрос реэкспорта в эти страны становится экономически неактуальным“, – сказано в комментарии Паукштиса.
„Мы проводим процесс знакомства с клиентами – смотри, откуда они - из дружественных стран или из третьих, в которые экспорт был запрещен. Партнеров по бизнесу проверяют, в договоры включен пункт, запрещающий перепродажу изделий Teltonikа в России и Беларуси, за нарушения грозят штрафы. Мы при помощи технических средств постоянно следим, чтобы клиенты пользовались нашими продуктами только в тех странах, в которых их приобрели“, – заметил он.
По его словам, возникает вопрос, почему именно сейчас, когда идет дискуссия об ограничении экспорта в третьи страны, поднимают этот вопрос. Основатель Teltonika отмечает, что в 2022 г. компания прекратила всякого рода деятельность в России и Беларуси и начала поддерживать Украину, выделив ей 2,5 млн. евро.
„В контексте актуальных вопросов этого дня, когда я поднял вопрос ограничения экспорта в третьи страны (отмечаю – не экспорта или реэкспорта в Россию), „неожиданно“ появились обвинения в адрес продукции Teltonikа. Повторю, я уже говорил – в 2022 году мы закрыли наши представительства в России и Беларуси, остановили поставку продукции и прекратили отношения с клиентами из этих стран. В то время мы были одним из первых бизнесов Литвы, который публично поддержал Украину, помощь ей не прекращается до сегодняшнего дня“, – сказал Паукшис.
Он утверждает, что такую „клевету“ распространяли с начала вторжения России в Украину.
„Возникает вопрос – кому это выгодно? Неужели хотят, чтобы в Литве не осталось никакого бизнеса?“ – вопрошает Паукштис.
9 января подписант Акта о независимости Литвы, политик Альбинас Янушка сказал, что продукцию Teltonikа все еще можно купить в России и Беларуси.
„В течение получаса с помощью Google я нашел больше 20 компаний в России и две в Беларуси, которые до сих пор торгуют продукцией Teltonikа. (...) Приборы для спутниковой слежки можно купить на платформах, вроде наших Pigu или Varlė – например, Ozon“, – писал в фейсбуке Янушка.
Delfi в августе 2024 года писал о том, что литовец обнаружил продукцию литовского производителя в интернет-магазинах России и Беларуси. Сама компания тогда отметила, что с этими странами бизнес-отношения не поддерживает. Teltonika тогда также информировала, что налицо происки врагов.