Паукштис опровергает обвинения в адрес Teltonika: наша продукция в России не работает

По его словам, возникает вопрос, почему именно сейчас, когда идет дискуссия об ограничении экспорта в третьи страны, поднимают этот вопрос. Основатель Teltonika отмечает, что в 2022 г. компания прекратила всякого рода деятельность в России и Беларуси и начала поддерживать Украину, выделив ей 2,5 млн. евро.

„В контексте актуальных вопросов этого дня, когда я поднял вопрос ограничения экспорта в третьи страны (отмечаю – не экспорта или реэкспорта в Россию), „неожиданно“ появились обвинения в адрес продукции Teltonikа. Повторю, я уже говорил – в 2022 году мы закрыли наши представительства в России и Беларуси, остановили поставку продукции и прекратили отношения с клиентами из этих стран. В то время мы были одним из первых бизнесов Литвы, который публично поддержал Украину, помощь ей не прекращается до сегодняшнего дня“, – сказал Паукшис.