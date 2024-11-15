Паукштис о провалившемся проекте: если мы здесь не нужны, может, примут другие страны

„Когда много лет работаешь над такими инвестициями, это проект моей жизни, я 33 года создавал бизнес, не уезжал за границу, чтобы процветала Литва, чтобы страна была крепкой, maniau, чтобы развивались высокие технологии, которые являются будущим страны, ведь в этой сфере самые высокие зарплаты, поэтому мы хотели создать такой парт, самый большой в Европе.

Конечно, немногие поверили, что мы можем инвестируем такие большие деньги, какие инвестируем сейчас. <....>

Мы планировали до 2028 г. построить и инвестировать 1,5 млрд. евро, часть денег наши заработанные, часть - кредит. Начали смело осуществлять проект, не испугались войны, никуда не убежали. <...>