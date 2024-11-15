Паукштис о провалившемся проекте: если мы здесь не нужны, может, примут другие страны

„Когда много лет работаешь над такими инвестициями, это проект моей жизни, я 33 года создавал бизнес, не уезжал за границу, чтобы процветала Литва, чтобы страна была крепкой, maniau, чтобы развивались высокие технологии, которые являются будущим страны, ведь в этой сфере самые высокие зарплаты, поэтому мы хотели создать такой парт, самый большой в Европе.
Конечно, немногие поверили, что мы можем инвестируем такие большие деньги, какие инвестируем сейчас. <....>
Мы планировали до 2028 г. построить и инвестировать 1,5 млрд. евро, часть денег наши заработанные, часть - кредит. Начали смело осуществлять проект, не испугались войны, никуда не убежали. <...>
Когда видишь красоту., которую мы создавали, охватывает грусть, летом следующего года заводы будут стоять без электричества. Я прилагал массу усилий, чтобы оно появилось. Несколько лет назад был у министра Крейвиса, он гарантировал, что будет. Тогда у ESO мы заказали 63 МВт, участвовал и Litgrid. Они сказали, что заняты, у них много важных проектов“, – сказал Паукштис.
Тогда они сами наняли проектировщиков, создали проект.
„В августе мы планировали получить разрешение, я смело заказал трансформаторы <...> мы думали, что получится“, – рассказывал он.
Но все затянулось. „Последним гвоздем в гроб стала Via Lietuva, запретившая прокладывать кабель в охраняемой зоне“, – сказал Паукштис.
„После этого мы подумали, что мы здесь не нужны, нас не любят, может, есть другие страны, которые примут инвестиции“, – продолжил он.
Паукштис заметил, что после того как информация была предана огласке, ему стали звонить политики, поэтому подчеркнул, что, возможно, надежда есть.
Он заметил, что если проект не удастся осуществить, будут убытки.
„300 млн. евро инвестиций будут убытком, не считая сотен тысяч, которые ушли на проектирование. Только в дороги мы инвестировали 10 млн. евро. Может, муниципалитет что-то компенсирует“, – сказал предприниматель, заметив, что 100 млн. евро были взяты в долг.
„Сама Teltonika работает, ей ничто не грозит. Мы говорим об инвестициях в будущее. Я не говорю, что инвестиций не будет, мы ищем возможность осуществить проект“, – прибавил он.
Паукштис заверил, что в понедельник им обещали встречу с представителями Litgrid и Via Lietuva, чтобы договариваться о возможностях проведения электричества. Он сказал, что получал запросы из других заинтересованных в инвестициях стран - Италии и США.
„Нас приглашали, потому что у нас большие зарплаты. <...> Нет разницы, где работать. США приглашали, говорили, если мы инвестируем 2 млрд., получил один миллиард как дотацию. Я сказал, что у меня таких денег нет, они предложили дать в долг. Я сказал, что люблю Литву, хочу здесь работать. До вчерашнего дня“, – рассказал он.
В ответ на заявление Министерства экономики будто он не подал заявку на продление договора, Паукштис ответил: „Вы шутите? Тогда у меня нет комментариев. Мы годами согласовываем, с муниципалитетом согласовывали. <....> А они только сейчас услышали? Как вам такая ложь?“.