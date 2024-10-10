Пассажиры возмущены: билеты приходится покупать в вагоне, люди ездят стоя

„Чтобы ехать на поезде, билет надо покупать за неделю, все билеты быстро раскупают. Многие остаются ни с чем, поскольку мест мало. Билеты в день отъезда не купишь“, – утверждает Роберта.

Она спрашивает, неужели нельзя решить проблему путем добавки вагона или еще одного рейса.

„Каждый раз, когда я еду, вижу людей, которые просят продать им билет уже в самом поезде, и сама десятки раз была в такой ситуации“, – сказала Роберта.

По ее словам, люди, которые купили билет уже в поезде, всю дорогу стоят или могут сесть, только если освободится место.

Раскупают билеты не только в Кедайняй, но и в Шяуляй, Клайпеду, на эти поезда в тот же день тоже билетов не найти.