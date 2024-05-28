Пассажиры маршрута Вильнюс-Каунас недовольны: поезда переполнены, нет достаточного количества сидячих мест

Один из пассажиров рассказал, что сейчас ходит поезд из двух, а не трех вагонов, как было раньше.

Почему Литовские железные дороги укоротили состав – непонятно.

Пассажир сказал, что сам он неоднократно ехал в переполненном поезде, сидячих мест не было, люди толпились в тамбуре.

По его словам, иногда билеты невозможно купить ни в кассе, ни по интернету.

"ЛЖД" пояснили, что ежедневно по этому маршруту ходят 9 поездов из 3 вагонов. Три электрических поезда из двух вагонов обычно обслуживают маршруты в Кену и Тракай.

Однако сейчас некоторые трехвагоные поезда были на ремонте, их заменили поездами с двумя вагонами.