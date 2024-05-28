2024.05.28 11:19

Пассажиры маршрута Вильнюс-Каунас недовольны: поезда переполнены, нет достаточного количества сидячих мест

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Один из самых популярных железнодорожных маршрутов в ЛитвеВильнюс-Каунас. Особенно много пассажиров на нем в рабочие дни: одни едут на работу, другие на учебу, третьи - погулять по временной столице. Однако в последнее время пассажиры стали жаловаться на неудобства: поезда переполнены, билеты трудно достать, пишет портал Made in Vilnius.

Один из пассажиров рассказал, что сейчас ходит поезд из двух, а не трех вагонов, как было раньше.

Почему Литовские железные дороги укоротили состав – непонятно.

Пассажир сказал, что сам он неоднократно ехал в переполненном поезде, сидячих мест не было, люди толпились в тамбуре.

По его словам, иногда билеты невозможно купить ни в кассе, ни по интернету.

"ЛЖД" пояснили, что ежедневно по этому маршруту ходят 9 поездов из 3 вагонов. Три электрических поезда из двух вагонов обычно обслуживают маршруты в Кену и Тракай.

Однако сейчас некоторые трехвагоные поезда были на ремонте, их заменили поездами с двумя вагонами.

"Временно из 9 поездов этого маршрута 1 или 2 бывают из двух вагонов. Обычно они идут тогда, когда планируется меньше пассажиров. Мы внимательно следим за потоками пассажиров, в часы пик ходят поезда с тремя вагонами. А если в поезд из двух вагонов садится больше пассажиров, проводник старается обеспечить им комфортный проезд: предлагает места в вагоне первого класса, смотрит, чтобы пассажиры не занимали места личными вещами и т.д.", – сказала пресс-секретарь LTG Link Ольга Малашкявичене.

По ее словам, ремонт поезда занимает около месяца. Один поезд уже вернулся в середине мая, второй вернется в конце мая. Поэтому до начала лета проблема будет решена.

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