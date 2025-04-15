Пасха не за горами – торговцы предупреждают о ценах на яйца

Директор Norfa Дайнюс Дундулис сказал Delfi, что несмотря на большой спрос на яйца перед Пасхой, пока на рынке спокойно.
По его словам, нехватки в яйцах нет, прилавки полны. Вот только тем, кто хочет купить белые яйца, надо поспешить.
„Коричневые яйца будут, а белые закончатся“, – сказал Дундулис.
По его словам, яйца в Литве с начала года подорожали на 12%.
„Причин несколько. Это последствия птичьего гриппа, обязательство не продавать яйца кур, выращенных в клетках. Птичники не успели переориентироваться. На рост цен сказался и вызванный США хаос в связи с нехваткой яиц“, – заметил предприниматель.
По его словам, после Пасхи цены на яйца снизятся.
Представитель сети Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что яиц в магазинах их сети достаточно, но цены на этот товар изменились.
„Поставщики яиц хотели поднять цену на 25%“, – заметила она.
„Ситуация стабильна, нехватки в яйцах нет. На праздники мы планируем продать 12 млн. яиц, как и в прошлом году. Мы планируем продать и небольшое количество белых яиц“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.
Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите также подтвердила рост цен на яйца.
Представитель сети Iki Гинтаре Китове сказала, что люди начали покупать яйца уже на прошлой неделе, много яиц будут покупать до середины этой недели.
„Яиц хватит, однако если вы хотите купить белые яйца, рекомендую не ждать последнего дня, иначе их придется искать“, – заметила она и подчеркнула, что цены на яйца зависят от их вида и размера.
Пресс-секретарь Rimi Lietuva Эгле Красаускене сказала, что перед Пасхой растет потребность в белых яйцах. Недостатка в яйцах другого цвета не будет.