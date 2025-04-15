Пасха не за горами – торговцы предупреждают о ценах на яйца

Директор Norfa Дайнюс Дундулис сказал Delfi, что несмотря на большой спрос на яйца перед Пасхой, пока на рынке спокойно.

По его словам, нехватки в яйцах нет, прилавки полны. Вот только тем, кто хочет купить белые яйца, надо поспешить.

„Коричневые яйца будут, а белые закончатся“, – сказал Дундулис.

По его словам, яйца в Литве с начала года подорожали на 12%.

„Причин несколько. Это последствия птичьего гриппа, обязательство не продавать яйца кур, выращенных в клетках. Птичники не успели переориентироваться. На рост цен сказался и вызванный США хаос в связи с нехваткой яиц“, – заметил предприниматель.

По его словам, после Пасхи цены на яйца снизятся.