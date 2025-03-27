Парламент обязал водителей электросамокатов ездить в шлемах

До сих пор в шлемах по закону должны были ездить только лица младше 18 лет, если ехали по дороге. На водителей старше 18 лет это требование не распространялось.

Принятые поправки обяжут всех водителей самокатов ездить в шлемах.

Если самокат взят напрокат, то шлем обязана предоставить компания, предоставляющая услуги. Это значит, что компании Bolt и Ride, должны будут предоставлять клиентам шлемы.

Новый порядок вступит в силу с 1 января 2026 г.

За поправки проголосовали 58 депутатов, против – 18, еще 12 депутатов воздержались.

Bolt прежде комментировала Delfi, что в других странах, где ввели такой же порядок, подобные услуги перестали предоставлять.