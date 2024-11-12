2024.11.12 15:06

Парламент Литвы запретил рекламу азартных игр

 
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
Lošimai
Lošimai
ФОТО: Ginger_Cat | Shutterstock

12 ноября парламент Литвы в первом чтении обсудил проект поправок к законам, цель которого - введение запрета на рекламу азартных игр. Часть ограничений вступит в силу с июля 2025 года, окончательный запрет вступит в силу в 2028 году.

За проект в первом чтении проголосовали 73 депутата, 1 воздержался, против никто не голосовал. Большая часть поправок вступит в силу 1 июля 2025 г., а оставшиеся с 1 января 2028 г.

Поправками запретят распространять информацию об организаторах азартных игр во время всех публичных мероприятий, видов деятельности, поддержки физических и юридических лиц. Председатель парламентского Комитета по бюджетам и финансам Миндаугас Линге сказал, что убытки СМИ, связанные с отказом от рекламы азартных игр, частично компенсирует государство.

„Мы понимаем, что многие секторы стали зависимыми от доходов, полученных за счет игорного сектора. Но мы должны подсчитать и оценить ущерб, который нанесут общественному интересу. Однако рост числа зависимых и это показывают, что проблема будет только расти“, – заметил Линге.

В проекте сказано, что предполагается переходный период до конца 2027 г., до этого времени будет разрешена реклама, если в ней не будет никакого упоминания о сайте организатора азартных игр. При рекламировании азартных игр по телевидению, радио, интернету, ролики не должны быть длиннее 15 секунд, их нельзя показывать чаще трех раз в день (с 6 до 18 ч.) и не чаще двух раз в час с 18 до 24 ч.

В интернете реклама не должна быть размещена в открывающихся окнах, закрывающих все или часть пространства страницы. Реклама со ссылкой на сайт организатора не должна занимать больше 20% всей рекламной площади с 6 до 18 ч. и 10% с 18 до 24 ч.

„Переходный период до конца 2027 г. - это большой компромисс, позволяющий приспособиться к новому порядку. Подобным путем шла Бельгия, которая приняла похожее регулирование. У них также предполагается переходный период до 2028 г.“, – сказал Линге.

С 2028 г. будет полностью запрещено распространять информацию об азартных играх и компаниях, которые их организуют, во время разных мероприятий как спортивных, так и культурных и во всех публичных местах.

Реклама будет разрешена только в месте предоставления услуг по организации азартных игр и в изданиях для специалистов в этой сфере.

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