Паневежская компания ищет 50 работников, обещает вильнюсскую зарплату

"За последние два года наша команда пополнилась сотней специалистов в Вильнюсе и Паневежисе. Сейчас больше всего рабочих мест мы предлагаем сварщикам и программным операторам станков", - сказала представитель компании Угне Ясинскайте.

Нужны также специалист по безопасности труда, оператор станка по резке материалов. Зарплата работников компании в зависимости от специальности составляет до 2400 евро "на руки".

"Компания ищет квалифицированных специалистов, но не проблема, если человек не уверен в том, что он полностью соответствует требованиям. Компания сотрудничает с учебными заведениями Вильнюса и Паневежиса. Студенты получают базовые знания, а потом наращивают навыки во время работы в компании. Каждому новичку мы назначаем куратора, который обучает его", - сказала Ясинскайте.