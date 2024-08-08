Палангские предприниматели принимают неоднозначные решения: одних это злит, другим нравится

Один из пабов на ул. Й.Басанавичюса в Паланге решил обратить внимание на себя с помощью провокации.
На доске у входа перечислено то, чего здесь не найдешь. И немало: ни детских стульев, ни детского меню, ни цеппелинов, ни холодного борща, ни пицц. Все, без чего большая часть гостей курорта не представляет свой день на отдыхе, здесь отсутствует. Мало того, „меню“ заканчивается известной цитатой ныне покойной Агне Ягелавичюте: „И хорошего Вам б*ть дня“.
Официантка Resort pub сказала Delfi, что это „меню-провокация“ появилось несколько дней назад, но уже привлекло внимание. Оно появилось по инициативе хозяйки паба.
Само меню в пабе показывает, что его владельцы - люди с чувством юмора. Здесь есть блюда, которые называются „Моя девушка не голодна“, „Ласковое прикосновение“.
Официантка заверила, что около доски с оригинальным меню люди останавливаются и делают селфи, но реакции бывают разные: одни смеются и идут дальше, а другие возмущаются.
На фейсбуке паба можно убедиться в том, что „меню“ не осталось незамеченным. „Какое кафе, такие и шутки“, – писала одна женщина. „...было любимое место, но сейчас буду обходить его стороной, продемонстрировали не юмор, а невежливость“, – писала другая.
Эту рекламу прокомментировал и журналист Андрюс Ужкальнис: „В моем вкусе. Молодцы. Так и надо с этой деревенщиной“.
Большинство поддержало такую идею и выразило желание посетить паб. В числе таких людей была экономист Аушра Малдейкене. Она написала: „Отличное заявление. Эта попытка устанавливать везде свои правила скучна“.
Похоже, другие заведения общепита на взморье не дремлют и привлекают внимание всеми возможными способами.
Ресторан Meška kopose привлекает клиентов с помощью аниматора в костюме медведя. Конечно же, это больше всего действует на детей. „Медвежонок зазвал нас в ресторан“, – писала в фейсбуке одна посетительница этого заведения.
„Мы из Жемайтии, наш символ - медведь. Вот мы и привезли в дюны наш символ“, – сказали Delfi владельцы семейного ресторана.
Они считают, что посетителей привлекает и литовское название ресторана.
„Простые названия на литовском языке пользуются популярностью. Трудно сказать, обращает ли это внимание гостей, но мы считаем, что многие, узнав название, чувствуют уют“, – сказали собеседники.