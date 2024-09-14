Палангские бизнесмены снова жалуются: отдыхающих больше, но они бережливее

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов (Palanga VRA) Лаура Таучюте Elta отметила, что в этом году Паланга приняла несколько больше отдыхающих, как из Литвы, так и из-за границы. По ее словам, свою роль сыграла и необычайно хорошая погода.
„Погода была действительно хорошая, и гости из Литвы выбирали Палангу, (...) июнь, июль и август выдались действительно хорошей погодой. Это привело к тому, что в этом году у нас была хорошая заполняемость и большое количество гостей, как из Литвы, так и из-за границы“, — рассказала Elta Л. Таучюте.
Президент Палангской ассоциации также высоко оценила многолетнюю работу отелей, ресторанов и муниципалитета Паланги, инвестирующих в инфраструктуру отдыха и новые услуги для отдыхающих.
„Рада, что с каждым годом поток гостей в Палангу действительно увеличивается (...). Отели инвестируют в СПА - центры, рестораны постоянно обновляют свое меню, муниципалитет Паланги инвестирует в инфраструктуру, благоустраивает велосипедные дорожки, создает всевозможные новые зоны, где гости могут проводить время даже бесплатно. Весь этот букет прекрасных ингредиентов приносит свои плоды, и каждый год мы принимаем в Паланге больше гостей“, - сказала она.
Рост иностранных туристов: толчок дала прибывающая немецкая бригада
По словам Л. Таучюте, в этом году увеличилось количество иностранных туристов. Хотя она отмечает это увеличение как незначительное, но это может означать, что иностранцы меньше боятся геополитической ситуации в Литве.
„В этом году радует и тот факт, что наблюдается небольшой рост количества иностранных гостей. Он незначителен, точных данных у нас пока нет, но где-то 5-7 процентов. (…). Приятно, что нас открывают новые страны, приезжает больше французов, австрийцев, немцев и, конечно же, поляков, латышей, эстонцев и скандинавов. Это означает, что люди не так боятся ситуации из-за геополитического положения Литвы“, - сказала она.
Эвалда Шишкаускене, президент Литовской ассоциации отелей и ресторанов (LVRA), также отметила возросший поток иностранных туристов. Хотя фон продолжающейся войны в Украине до сих пор вызывает трудности и поток туристов еще не полностью восстановился, по ее словам, новость о заселении немецкой бригады в Литву дала очень хороший толчок развитию туризма.
„Появление самой бригады в Литве дало людям чувство безопасности. Значительно увеличились немецкие группы, также стало больше американских и польских групп. Это стимулировало туризм, видимо, люди чувствуют себя безопаснее, особенно немцы, что очень обрадовало“, - прокомментировала Elta Э. Шишкаусене.
Заполняемость хорошая, но отдыхающие экономны
Л. Таучюте Elta отметила, что гости отелей и ресторанов предпочитают тратить меньше. По ее словам, в ресторанах средняя стоимость чека упала примерно на 10-15 %, а в отелях заметили, что люди стали реже выбирать дополнительные СПА-услуги или массаж.
„С прошлого года мы начали наблюдать тенденцию, что гости начали понемногу экономить, не тратя столько денег на дополнительные удовольствия (...). Это не то, что было несколько лет назад, когда гость Паланги мог позволить себе гораздо больше. На это влияет множество факторов, в том числе процентные ставки и накопление денег в целом, сбережения из-за военной ситуации, которая все еще продолжается“, - пояснила президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов.
„В сфере размещения точно так же, если раньше покупали номера более высокой категории, то этим летом сначала покупали номера более низкой категории. Дополнительные услуги, такие как СПА или массаж, определенно находятся в упадке. Гость смотрит, может ли он себе это позволить, выбирает одну процедуру, а не две или три“, - добавила она.
Э. Шишкаускене порадовалась хорошим показателям гостиниц и ресторанов по всей Литве, однако показатели рентабельности в этом летнем сезоне были не очень хорошими. По ее словам, на это повлияло отсутствие иностранных туристов и низкие цены.
„Занятость была действительно хорошей, но рентабельность в Литве не очень хорошая, потому что цена очень низкая, потому что основным платежеспособным покупателем по-прежнему остаются иностранцы, многие из которых еще не вернулись в Литву из-за войны. Без НДС и без завтрака в Литве, если брать средние цены на отели, одни из самых низких в Европе“, - заявил президент LVRA.
„В целом занятость была действительно хорошей, лето длинное, а осень прекрасная, нам не на что жаловаться“, - добавила она.
По словам Л. Таучюте, цены в гостиницах и ресторанах Паланги не отличались от прошлого лета, но отмена льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для отрасли вместе с увеличением минимальной месячной заработной платы и цен сырья вызвало дополнительные трудности для предпринимателей.
„В этом году цены в Паланге не изменились (...) и мы не повышали цены, чтобы быть конкурентоспособными по сравнению с зарубежными странами. Мы хотели, чтобы в Палангу приезжало как можно больше гостей, и, слава Богу, такая клиентура у нас была“, - сказала она.
Паланга готовится к холодному сезону
С приближением холодного сезона Л. Таучюте рассказала, как к нему готовятся предприниматели Паланги. По ее словам, после конца лета целью станет привлечение отдыхающих услугами красоты и здоровья.
„Холодный период, осень, зима и ранняя весна – это оздоровительные процедуры и СПА. Летом люди больше наслаждаются природой, а зимой погружаются в покой, ухаживают за своим телом, расслабляются, делают массаж“, - сказала она.
По словам президента Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов, организация встретит новый период, присоединившись к проекту „World wellness weekend“ („Всемирные выходные здоровья“), который начнется 20-22 сентября и продлится до марта.