Палангские бизнесмены снова жалуются: отдыхающих больше, но они бережливее

„Погода была действительно хорошая, и гости из Литвы выбирали Палангу, (...) июнь, июль и август выдались действительно хорошей погодой. Это привело к тому, что в этом году у нас была хорошая заполняемость и большое количество гостей, как из Литвы, так и из-за границы“, — рассказала Elta Л. Таучюте.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов (Palanga VRA) Лаура Таучюте Elta отметила, что в этом году Паланга приняла несколько больше отдыхающих, как из Литвы, так и из-за границы. По ее словам, свою роль сыграла и необычайно хорошая погода.

По словам Л. Таучюте, в этом году увеличилось количество иностранных туристов. Хотя она отмечает это увеличение как незначительное, но это может означать, что иностранцы меньше боятся геополитической ситуации в Литве.

„Рада, что с каждым годом поток гостей в Палангу действительно увеличивается (...). Отели инвестируют в СПА - центры, рестораны постоянно обновляют свое меню, муниципалитет Паланги инвестирует в инфраструктуру, благоустраивает велосипедные дорожки, создает всевозможные новые зоны, где гости могут проводить время даже бесплатно. Весь этот букет прекрасных ингредиентов приносит свои плоды, и каждый год мы принимаем в Паланге больше гостей“, - сказала она.

Эвалда Шишкаускене, президент Литовской ассоциации отелей и ресторанов (LVRA), также отметила возросший поток иностранных туристов. Хотя фон продолжающейся войны в Украине до сих пор вызывает трудности и поток туристов еще не полностью восстановился, по ее словам, новость о заселении немецкой бригады в Литву дала очень хороший толчок развитию туризма.

„В этом году радует и тот факт, что наблюдается небольшой рост количества иностранных гостей. Он незначителен, точных данных у нас пока нет, но где-то 5-7 процентов. (…). Приятно, что нас открывают новые страны, приезжает больше французов, австрийцев, немцев и, конечно же, поляков, латышей, эстонцев и скандинавов. Это означает, что люди не так боятся ситуации из-за геополитического положения Литвы“, - сказала она.

„С прошлого года мы начали наблюдать тенденцию, что гости начали понемногу экономить, не тратя столько денег на дополнительные удовольствия (...). Это не то, что было несколько лет назад, когда гость Паланги мог позволить себе гораздо больше. На это влияет множество факторов, в том числе процентные ставки и накопление денег в целом, сбережения из-за военной ситуации, которая все еще продолжается“, - пояснила президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов.

Л. Таучюте Elta отметила, что гости отелей и ресторанов предпочитают тратить меньше. По ее словам, в ресторанах средняя стоимость чека упала примерно на 10-15 %, а в отелях заметили, что люди стали реже выбирать дополнительные СПА-услуги или массаж.

„Появление самой бригады в Литве дало людям чувство безопасности. Значительно увеличились немецкие группы, также стало больше американских и польских групп. Это стимулировало туризм, видимо, люди чувствуют себя безопаснее, особенно немцы, что очень обрадовало“, - прокомментировала Elta Э. Шишкаусене.

„В сфере размещения точно так же, если раньше покупали номера более высокой категории, то этим летом сначала покупали номера более низкой категории. Дополнительные услуги, такие как СПА или массаж, определенно находятся в упадке. Гость смотрит, может ли он себе это позволить, выбирает одну процедуру, а не две или три“, - добавила она.

Э. Шишкаускене порадовалась хорошим показателям гостиниц и ресторанов по всей Литве, однако показатели рентабельности в этом летнем сезоне были не очень хорошими. По ее словам, на это повлияло отсутствие иностранных туристов и низкие цены.