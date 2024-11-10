Пачка апельсинового сока – почти пять евро, и это не предел

Один потребитель в социальной сети Reddit поделился фотографией, на которой зафиксирована литровая пачка апельсинового сока Elmenhorster (100%) за 4,65 евро.
„Это нормально? В магазине Norfa“, – прокомментировал он.
Другой читатель Delfi зафиксировал еще более высокую цену на сок в другом магазине. В одном магазине Aibė в Вильнюсе этот сок стоит 4,95 евро. Читатель Delfi рассказал, что он не стал покупать такой дорогой сок – взял некрат из слив.
В электронном магазине Last Mile этот сок стоил 3,99 евро.
Государственное агентство данных отмечает, что этот товар дорожает. В сентябре 2023 года он стоил 1,95 евро, в сентябре 2024 - 2,46 евро (на 26% больше).
Достигла ли цена своего максимума? Глава производителя сока Eckes Granini Lietuva Марюс Гудаускас сказал Delfi, что ответить на этот вопрос сложно.
„Апельсины стоят очень дорого, таких цен прежде не было. Цена в несколько раз выше, чем пару лет назад. Отсюда и цена. Очень хотелось бы, чтобы сырье больше не дорожало“, – сказал Гудаускас.
По словам собеседника, особенно дорожают товары с содержанием концентрата сока, но дорожает все, „в чем содержится апельсиновый сок“.
„У нас нет выбора – или не производить, или производить по той цене, какая есть“, – прибавил он.
Ситуация обусловлена плохим урожаем апельсинов.
„Апельсиновые деревья болеют, плоды не созревают, а падают незрелые. Из них много сока не выжмешь. Не хватает апельсинового сока, вот и цены высокие. Еще наблюдаются бури, одним словом, все против нас, производителей“, – признал Гудаускас.
Он прибавил, что 90% апельсинового концентрата производят в Бразилии, важный игрок и Флорида (США), но урожай плохой везде. „Такого прежде ни разу не было“, – сказал собеседник.
Апельсиновый сок в корзине компании составляет 10–15%.
По данным агентства Reuters, в Бразилии в это году планируют собрать 232,38 млн. ящиков апельсинов по 40,8 кг, это на 24,36% меньше, чем за прошлый цикл.
Это самый плохой урожай с 1988–1989 г., когда собрали 214 млн. ящиков.
Урожай снижается из-за болезней цитрусовых деревьев.
Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что соки бренда Elmenhorster за месяц подорожали на 18-36%.
„Чем больше процент концентрата сока, тем дороже напиток. Соки других брендов подорожали примерно год назад, но уже сейчас есть данные некоторых производителей о том, что подорожание ждет после Нового года“, – заметил он.
Гудаускас сказал, что компания будет приноравливаться к изменению потребностей покупателей, которые уже сейчас переходят на другие соки.
Представитель альянса Aibė Жидре Баскутите заметила, что поставщики апельсинового сока стали повышать цены с апреля этого года. 100% сок подорожал на 50–60%.
Правда, она заметила, что цены на апельсины в этом году уже стабилизировались поэтому рост должен остановиться.
Пресс-секретарь сети Iki Гинтаре Китове сказала, что в их магазинах апельсиновый сок за год подорожал на 10%.