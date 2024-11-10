Пачка апельсинового сока – почти пять евро, и это не предел

Достигла ли цена своего максимума? Глава производителя сока Eckes Granini Lietuva Марюс Гудаускас сказал Delfi, что ответить на этот вопрос сложно.

Государственное агентство данных отмечает, что этот товар дорожает. В сентябре 2023 года он стоил 1,95 евро, в сентябре 2024 - 2,46 евро (на 26% больше).

Другой читатель Delfi зафиксировал еще более высокую цену на сок в другом магазине. В одном магазине Aibė в Вильнюсе этот сок стоит 4,95 евро. Читатель Delfi рассказал, что он не стал покупать такой дорогой сок – взял некрат из слив.

Один потребитель в социальной сети Reddit поделился фотографией, на которой зафиксирована литровая пачка апельсинового сока Elmenhorster (100%) за 4,65 евро.

„Апельсины стоят очень дорого, таких цен прежде не было. Цена в несколько раз выше, чем пару лет назад. Отсюда и цена. Очень хотелось бы, чтобы сырье больше не дорожало“, – сказал Гудаускас.

По словам собеседника, особенно дорожают товары с содержанием концентрата сока, но дорожает все, „в чем содержится апельсиновый сок“.

„У нас нет выбора – или не производить, или производить по той цене, какая есть“, – прибавил он.

Ситуация обусловлена плохим урожаем апельсинов.