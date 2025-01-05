Отпуск: благоприятные месяцы и длинные выходные в 2025 году

При отпуске в июне насчитали бы сумму 1770,97 евро, то есть это почти на 30 евро меньше, чем предусмотрено трудовым договором, хотя эта потеря не очень значительна. К сожалению, тем, кто любит брать отпуск в августе, не повезет – в этом месяце зарплата вместе с отпуском достигнет 1730,77 евро. Столько же получат отдыхающие в ноябре и декабре.

Принцип расчета отпуска в Литве достаточно сложен. Его размер зависит от количества рабочих дней за предыдущие три месяца и среднего заработка за рабочий день. Чем больше рабочих дней в месяце, тем он становится „дешевле“, а значит, тогда стоит пойти в отпуск. Месяцы с меньшим количеством рабочих дней считаются „плохими“. Чем меньше дней, тем дороже этот рабочий день. Замена дорогого рабочего дня на праздничный день, который рассчитывается из месяцев с большим количеством рабочих дней, означает, что рабочий день этих месяцев дешевле, поэтому работник получает меньше“, - поясняет Delfi президент Ассоциации бухгалтеров и бухгалтеров Литвы Дайва Чибирене