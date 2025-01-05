Отпуск: благоприятные месяцы и длинные выходные в 2025 году

Традиционно Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Литвы подсчитала размер отпуска, если „на бумаге“ зарплата достигает 1800 евро, а продолжительность отпуска составляет 10 дней.
Наиболее благоприятными являются январь, июль, сентябрь и октябрь.
Выбирая месяцы, благоприятные для отпуска, стоит обратить внимание на январь, ведь если вы выберете его, в ваш карман попадет больше денег. Финансово окупится и отпуск в июле, сентябре и октябре. В январе разница между зарплатой по договору и фактической зарплатой, рассчитанной при вышеуказанных обстоятельствах, составит 52,79 евро, то есть сумма зарплаты с учетом отпусков составит 1852,79 евро.
При отпуске в июле зарплата вместе с отпуском составит 1888,36 евро, в сентябре – 1838,96 евро, в октябре – 1848,16 евро.
При отпуске в июне насчитали бы сумму 1770,97 евро, то есть это почти на 30 евро меньше, чем предусмотрено трудовым договором, хотя эта потеря не очень значительна. К сожалению, тем, кто любит брать отпуск в августе, не повезет – в этом месяце зарплата вместе с отпуском достигнет 1730,77 евро. Столько же получат отдыхающие в ноябре и декабре.
Принцип расчета отпуска в Литве достаточно сложен. Его размер зависит от количества рабочих дней за предыдущие три месяца и среднего заработка за рабочий день. Чем больше рабочих дней в месяце, тем он становится „дешевле“, а значит, тогда стоит пойти в отпуск. Месяцы с меньшим количеством рабочих дней считаются „плохими“. Чем меньше дней, тем дороже этот рабочий день. Замена дорогого рабочего дня на праздничный день, который рассчитывается из месяцев с большим количеством рабочих дней, означает, что рабочий день этих месяцев дешевле, поэтому работник получает меньше“, - поясняет Delfi президент Ассоциации бухгалтеров и бухгалтеров Литвы Дайва Чибирене
Список длинных выходных
Длинные выходные актуальны для тех, у кого накопилось мало отпускных дней или они не хотят их использовать. Первые длинные выходные в 2025 году состоятся не раньше апреля, во время Пасхи. Отдыхать можно будет 19-21 апреля. Следующие, вторые, будут 15 августа во время празднования Жолинес. Этот день будет пятницей, поэтому большинство жителей Литвы смогут отдыхать три дня подряд.
Зимние праздники также будут благоприятными с точки зрения отдыха в 2025 году. 24 декабря, Рождество, выпадает на среду, а это значит, что отдыхать можно будет в общей сложности пять дней – до 28 декабря, воскресенья. Это можно даже назвать отпуском.
Хотя в 2025 году будет всего три длинных выходных, возможностей продлить отпуск, взяв один выходной, будет предостаточно. Первая такая возможность представится 11 марта, в День восстановления независимости Литвы. Хотя этот день будет вторником, если вы возьмете выходной в понедельник, 10 марта, вы сможете отдохнуть в общей сложности четыре дня.
Такая же ситуация будет и 1 мая, когда будет отмечаться Международный день труда. Это будет четверг, поэтому, если вы возьмете выходной 2 мая, в пятницу, выходные продлятся до четырех дней.
24 июня приходится на вторник, поэтому, если вы воспользуетесь одним выходным 23 июня, вы сможете отдохнуть и четыре дня.
Другие важные государственные праздники не дадут возможности отдохнуть дольше. 16 февраля, когда отмечается День восстановления Литовского государства, а также 6 июля - День государственности (коронации литовского короля Миндаугаса) выпадают на воскресенье. Дни поминовения усопших - 1 и 2 ноября выпадают на субботу и воскресенье.